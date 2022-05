De erfenis van Newton

“Hij fotografeerde vrouwen zoals Leni Riefenstahl mannen fotografeerde”, zei actrice Isabella Rossellini enkele jaren geleden in de docu Helmut Newton: The Bad and the Beautiful. Achttien jaar na zijn dood is de controverse rond zijn erotische mode- en magazinebeelden en vermeend seksisme er niet minder om. Oordeel vooral zelf, want Legacy, de retrospectieve die ’s mans honderdste verjaardag vierde in Berlijn, doet deze zomer Knokke-Heist aan. Ruim driehonderd foto’s passeren de revue, van pikanterieën in luxedecors en knipogen naar paparazzi tot Vogue-covers en iconen als Catherine Deneuve en Jerry Hall. Plaats van afspraak: het nieuwe culturele complex Ravelingen van B-architecten.

