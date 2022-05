Toen Dara (22) veertien was, scheidden haar ouders. Haar moeder verhuisde met haar nieuwe vriend naar het buitenland, waardoor Dara nu opgroeit bij haar papa en Kristien (52), haar plusmama.

Dara: “Opeens zat er een vrouw aan de ontbijttafel. Het was de eerste keer dat ik Kristien ontmoette, intussen zes jaar geleden. Het klikte meteen en ik vond haar de leukste vrouw die papa al mee naar huis had gebracht. Omdat ik zijn geluk niet in de weg wilde staan, maakte ik er nooit een probleem van als hij een date mee naar huis nam. Zelf zegt Kristien dat ze met mijn papa is blijven afspreken omdat zij en ik meteen zo goed met elkaar opschoten. (lacht) Ik noem haar trouwens Kristien. Ze haat het woord ‘stiefmama’ en ze noemt mij haar plusdochter.

Ik bewonder Kristien omdat ze het altijd voor elkaar kreeg om voor zichzelf en haar kinderen te zorgen zonder afhankelijk te zijn van iemand. Kristien heeft twee kinderen, maar wij hebben nooit samengewoond omdat zij al wat ouder zijn. Ze heeft mij ook al veel geleerd over zelfstandigheid en hard werken. Als ondernemer, Kristien is boekhouder, is ze echt een vrouw die van aanpakken weet. Zelfs ’s zondags zoekt ze uit waar we kunnen gaan wandelen of welke expo we kunnen bezoeken.

Ik kan altijd bij haar terecht. Kristien is oprecht betrokken bij mijn leven en volgt mijn studie hard op. Zij merkt het ook sneller op dan mijn mama als er iets scheelt. Dan checkt ze even wat er speelt. Mijn mama is niet altijd op de hoogte van mijn leven omdat ze in het buitenland woont. We hebben geregeld contact, maar hangen niet wekelijks aan de telefoon.

Mijn mama verschilt heel erg van Kristien, maar het zijn allebei lieve mensen. Ze zijn allebei verliefd geworden op mijn papa en zien mij graag. Dat hebben ze met elkaar gemeen.

Kristien is heel betrokken bij mijn leven, maar komt niet tussen in mijn opvoeding. Dat vindt ze mijn papa’s taak. Mocht ik door haar zijn opgevoed, dan was ik een heel andere persoon geworden. Zij heeft haar kinderen met veel structuur en orde opgevoed, terwijl mijn papa mij meer vrijheid gaf om mijn zin te doen. Toch zal Kristien mij nooit de les spellen. Dat maakt het ook makkelijker om dingen tegen haar te zeggen. Ik heb zelden het gevoel dat ik iets moet verzwijgen, soms voelt het eerder alsof ik tegen een vriendin spreek. Ik zou waarschijnlijk sneller iets toevertrouwen aan Kristien dan aan mijn papa, maar dat komt ook omdat we allebei vrouwen zijn.” (lacht)