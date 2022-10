Wanneer vintage bijna kunst wordt: exclusief design, met verzamelwaarde.

Gallery Vanlandschoote

Gistelse Steenweg 209

8200 Brugge

vanlandschoote.com

Toonzaal open op afspraak.

Dat we echt wel trotser mogen zijn op mid-century design van eigen bodem, vindt Dries Vanlandschoote, zaakvoerder sinds 2010. Dries biedt aan waar hij zelf warm van wordt, en dat is exclusief, zeldzaam design van veelal Belgische makelij, van grote namen als Jules Wabbes en Emiel Veranneman. Dit wordt aangevuld met Italiaans design, waarvoor hij maandelijks naar Italië trekt. Sinds covid doet hij dat niet meer vanuit de winkel in de Brugse binnenstad met vaste openingsdagen, maar vanuit zijn werkplek en atelier, een voormalige fabriekshal van 1100 vierkante meter waar hij met zorg de perfecte symbiose creëert van design en kunst. Enkel open op afspraak (even bellen of mailen volstaat), en dat helemaal vrijblijvend.

Goldwood By Boris © GF

DESIGN GALLERY MICHAEL MARCY

Sint Jozefstraat 78

2018 Antwerpen

@michael_marcy

Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 u of op afspraak.

Met meer dan 45 jaar ervaring is Michael Marcy een vaste waarde voor wie op zoek is naar een eyecatcher voor z’n interieur. Zijn jongste zaak is een kunstgalerie, maar dan voor designmeubilair, in een oud theater. Dat vormt een gepast podium voor zijn stokpaardje: eerste edities van Belgische designers (denk: Alfred Hendrickx, Jos Demey, Willy Van Der Meeren, Jules Wabbes) en andere grote namen uit de twintigste eeuw.

Galerie Alain Hens

Kloosterstraat 156

2000 Antwerpen

alainhens.com

De galerie is open op vrijdag en zaterdag van 13 tot 18 u. Showroom open op afspraak.

Alain Hens is de Antwerpse referentie voor vintage collectible design en exclusieve moderne kunst. Als galerist verkende hij twintig jaar lang het volledige domein – van Scandinavisch tot Italiaans. De laatste jaren ging hij zich meer toespitsen op sculpturale objecten en meubelen met vaak een poëtische inslag uit de volledige twintigste eeuw – van art-decoparels tot nineties Jasper Morrison. Ook abstracte kunst uit de naoorlogse periode is hier de specialiteit.

DESIGN GALLERY JAC

Dijkstraat 143A

9120 Melsele

designstudiojac.com, @designgalleryjac

Pop-ups en halfjaarlijkse stocksales.

Design Gallery JAC maakt deel uit van een designstudio opgericht door Jourdan Hammond, Ashley Viola en Céline Hellin. Hun stijl is puur, tactiel en tijdloos. Ze verkopen hun stukken voornamelijk aan galeries, interieurwinkels en architecten – groothandel dus. Twee keer per jaar staan ze echter ook als dealer op Brussels Design Market, elk halfjaar organiseren ze een stocksale in hun loods in Sint-Gillis-Waas en onlangs was er nog een pop-up in Antwerpen. Houd dus zeker de onlinekanalen in de gaten.

Goldwood by Boris

goldwoodbyboris.com

Toonzaal open op afspraak.

Goldwood vertrekt van een bredere visie op vintage design en antiek. Verkijk je dus niet op de eigenzinnige stijlmix: elk item werd met zorg geselecteerd door Boris en zijn team, met oog voor detail en vakmanschap. Bedoeling is dat iedere klant verliefd kan worden op dat ene stuk dat z’n interieur compleet maakt. Bellini’s Camaleonda in het juiste stofje? Vind je hier! Niet álle prijzen zijn bespreekbaar, maar je kunt wel altijd online een bod doen.

Gokelaere & Robinson

Golvenstraat 6

8300 Knokke

gokelaererobinson.com

Open van vrijdag t.e.m. zondag van 11 tot 18 u.

Deze internationale galerie focust op de promotie van de grote designers en architecten van de twintigste eeuw, gevestigd in Brussel, Knokke en Parijs, en is het resultaat van de passie voor design van Stanislas Gokelaere en Céline Robinson. De galerie is aanwezig op verschillende beurzen over de hele wereld, van BRAFA tot Design Miami/Basel, met het accent op verfijnd vakmanschap en tijdloze creaties.

Shåk Gallery

Darwinstraat 59, 1050 Brussel

shakgallery.com

Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u.

Vintage objecten en meubelen dialogeren hier met werken van hedendaagse kunstenaars aan de hand van thematische tentoonstellingen. De stukken komen uit de privécollectie van de oprichters van de galerie, Marcela Sheridan en Bertil Åkesson. Hun namen – samengetrokken tot ‘Shåk’ – symboliseren de samensmelting van twee werelden: Mexico en Zweden. Echte topwerken die het bekijken waard zijn.