Belgen doen het beter

Van 6 tot 12 juni mag Milaan eindelijk – na twee jaar wachten – haar zestigste editie van het Salone del Mobile houden zoals voor de pandemie eigenlijk gepland was. Maar het zullen Belgen zijn die voor de hipste plaats van Design Week zorgen. Zaventem Ateliers, het collectief van eenentwintig Belgische kunstenaars en designers met Lionel Jadot op kop, zal er de verlaten Baranzate-fabriek inpalmen, net buiten de stad. “We kregen de ruimte aangeboden door Alessandra Necchi. Ze bezocht ons vorig jaar op de locatie die we in de binnenstad huurden”, vertelt Jadot. “In Zaventem vonden we onderdak in een verlaten drukkerij. Baranzate was ooit een papierfabriek. Het was een teken.” De Necchi’s hebben wel wat meer panden in Milaan. Het bekendste is Villa Necchi Campiglio, een rationalistische villa ontworpen door Portaluppi, die vandaag een museum is. Je herkent hem ook als het stulpje van Rodolfo Gucci in House of Gucci.

Drieduizend vierkante meter speelterrein krijgt Jadot van hen. Daarom nodig hij ook tal van gasten uit, waaronder Galerie Philia, dat nieuw werk van Studio Pepe zal tonen. “Het project gaat verder dan enkel een bezetting van de ruimte. We willen Baranzate Ateliers op de kaart zetten. Overdag en ’s avonds. Daar zullen de diners, drinks en de dj’s van het Parijse Je t’Aime Party voor zorgen”, lacht Jadot. Alcova, die andere hotspot van Design Week, zet zich maar beter schrap voor wat concurrentie met hopen Belgitude.