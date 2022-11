Eco en lokaal: 17 tips om in plaats van Black Friday te kiezen voor circulaire jeans, meubels en koekjes

De buik vol van Black Friday en Cyber Monday? De Transformisten presenteren een positief, klimaatvriendelijk alternatief. Ze stellen 17 lokale initiatieven voor die inzetten op zero waste, tweedehands, hergebruik en andere vormen van de circulaire economie.

De Transformisten sluiten zich aan bij de internationale campagne Circular Monday, een reactie op de overconsumptie van Black Friday en Cyber Monday.

Ze delen meer dan 100 adressen in België die circulair produceren en circulair consumeren mogelijk maken. Wij delen zeventien tips die tonen dat circulair denken plezier is en voldoening geeft.





1. Tweedehands cadeautjes van de Sint / voor kerst

Tweedehands geboortelijsten, die kun je overal in Vlaanderen regelen bij Mic Mac Minuscule. Nieuw in het aanbod: een pop-up webshop met tweedehands sint- en kerstcadeautjes!



www.micmacminuscule.be

2. Vind een hersteller

Toestel, fiets of jas kapot? Op deze kaart vind je makkelijk een hersteller van elektro, ICT, textiel en fietsen in jouw buurt. Ook de Repair Cafés en buurtateliers kan je vinden op de kaart.

repairshare.be/kaart

3. Koekjes uit resten van bierproductie

Bierbostel, de granen die worden ingezet voor het brouwen van bier, worden eerlijke hartige koekjes. Je kunt het lekkers vinden bij MAD LAB van biscuitier Cyriel en partner-ondernemer David in Brussel.

www.madlab.brussels

4. De handigste buurman

In de “circulaire bouwmarkt” Buurman Antwerpen haal je gebruikte materialen en Antwerps stadshout. Je kunt in de open werkplaats ook workshops timmeren of meubelmaken volgen en zelf de handen uit de mouwen steken.

www.buurmanantwerpen.be

5. Oude binnenbanden worden tassen

Toffe tassen en accessoires uit oude binnenbanden, daarvoor zorgt het atelier van Kaduuk in Beringen.

www.kaduuk.eu

6. Keukengerei voor een week

Heb jij ook spullen in je keukenkasten die je maar een keer hebt gebruikt? Voortaan huur je die “speciallekes” zoals een pastamachine, een pizza-oven, een crême brulée brander of een cocktail shaker bij Porseleen in Gent.

www.porseleen.be

7. Maandelijks kleding swappen

Pandri nodigt je maandelijks uit voor een grote kleding swap in Brussel. Je krijgt punten voor kleding die je zelf meebrengt en kunt daarmee shoppen bij wat anderen inleveren.

pandri.be

8. Babyspullen enkele maanden lenen

Waarom zou je babyspullen kopen als je ze maar enkele maanden nodig hebt? In Vlaanderen & Brussel vind je meer dan 30 Babytheken waar jonge gezinnen voor een prikje degelijke babyspullen kunnen lenen (flessenwarmer, draagzak, wipper…).

www.babytheek.be

9. Leef licht

Een periode thuiswerken, experimenteren met iets anders of tijdelijk extra bewoners? Het is te gek om daarvoor nieuwe interieurspullen te kopen. Live Light heeft een mooi aanbod van meubels en accessoires die liefdevol worden hergebruikt.

live-light.com

10. Leenservice fietskarren

Na deelfietsen en deelauto’s heb je in Brussel nu ook een uitleenservice voor fietskarren: Remorquable. Handig om een uitzonderlijk groot pakket of een grote plant te vervoeren.

www.remorquable.be

Lees ook: Deze Belgische merken en bedrijven transformeren Black Friday in het duurzame Green Friday

11. Huur je kleding

Met een abonnement of een eenmalige huurbeurt bij Dressr word je kledingkast minder snel vol, maar kom je toch stijlvol voor de dag. Renting is the new black.

Dressr.be

12. Shop lokaal én duurzaam met hulp van een handige kaart

Op het duurzame modeplatform COSH! vind je in een vingerknip waar je terecht kunt voor eerlijke mode en beauty in jouw buurt. Zo steken we onze favoriete lokale ondernemers een hart onder de riem.

Cosh.eco

13. Circulair menstrueren

Tampons en maandverbanden vliegen na enkele uren alweer de vuilnisbak in. Wie weet is herbruikbaar menstruatieondergoed wel iets voor jou? Het Belgische merk Miokoo heeft mooie, perfect zittende exemplaren in de aanbieding.

Miokoo.com

14. Volg eco influencers in plaats van fast fashion brands

Op sociale media worden we gemakkelijk verleid tot impulsaankopen. Klik dus op die ‘unsubscribe’-knop bij fast fashion-merken en volg liever enkele inspirerende stemmen.

Enkele Belgische voorbeelden:

15. Groene ‘blue denim’

Jeans zijn doorgaans niet zo’n ecologisch verantwoorde kledingstukken. Het Belgische jeansmerk HNST wilde het radicaal anders doen en staat bekend om z’n broeken gemaakt van 56 procent gerecycleerd katoen. De productie gebeurt in Europa.

Letsbehonest.eu

16. Take-away zonder afval

Eeten afhalen is leuk, die afvalberg van potjes en schaaltjes van afhaalmaaltijden iets minder. Weg met al dat afval dankzij retour-systemen van handige potjes. Red-use maakt er werk van vanuit Mechelen. Bowls made in Belgium.

red-use.be

17. Gereedschapsbibliotheek

Waarom zou je werkgereedschap kopen voor een klus in huis of in de tuin? Kwaliteitsvol materiaal huren en nadien terugbrengen is logischer. Zo hoef je er ook geen plaats voor te maken in je huis.

www.tournevie.be in Brussel was de pionier & hier vind je een overzicht voor Vlaanderen en Brussel