Zachter dan rood, maar niet minder sensueel: roze kan je interieur een speelse en prikkelende toets geven. Kies je voor uitbundig felroze of lieflijk pastel pink? Doe hier inspiratie op.

Zin om het leven te aanschouwen door een roze bril? Met een likje verf, roze meubels of kunst in deze zoete kleur kan dat vanaf nu iedere dag. Van de Mexicaanse architect Luis Barragán tot de Amerikaanse regisseur Wes Anderson: de aanhangers van roze als accentkleur zijn legio.

Maak van je interieur een ode aan Jaipur, de Indiase roze stad, of knipoog met roze tinten naar het speelse van pop art. Laat je verleiden door verschillende vormen van roze en stap elke dag vrolijk uit bed, aan de eettafel of in de douche.

KOKEN OP ROZE WOLKJES

Fris, vrolijk en gezellig: een roze keuken, waarom niet?

De open keuken is een combinatie van laminaattabletten en geschilderde Ikea-kasten. Het roze werd door een vriendin 'Kim Kardashian nude' gedoopt. © MARTHE HOET

Bekijk hier de rest van de beelden van het zonnige hoekhuis van architect Karen Seykens

Het keukenblad in granito past mooi bij het roze van de muren. © LAETIZIA BAZZONI

Lees ook: Muren slopen voor meer licht: 'In alle ruimtes valt een zacht zuidoostenlicht'

POEDERROZE IN DE BADKAMER

Lekker relaxen in een roze badkamer.

In deze badkamer domineren sensuele vormen en een vrouwelijker palet van notelaar, messing en roze marmer. De tegeltjes van de douche vonden de architecten in Frankrijk. © Jan Verlinde

Kijk binnen in deze retrobungalow in Bonheiden, die gerenoveerd werd zonder de jarenzestigziel eruit te knijpen.

Voor haar badkamer met koos interieurarchitecte Kim Verbist voor roze Nederlandse Mosa-tegels. © Jan Verlinde

Kijk hier binnen in het polderhuis van Kim Verbist.

Atelier Tom Vanhee © Tim Van de Velde

INSPIREREND ROZE IN HET BUREAU

Weg met stress in je bureau dankzij roze accenten.

Paulette Van Hacht © Jan Verlinde

Het appartement van Paulette Van Hacht is een bonte mix van kleuren en texturen. Roze mag uiteraard niet ontbreken.

Kijk binnen in de heerlijk bonte penthouse van Paulette: 'Een zoutloos interieur, dat wou ik echt niet'

SMAKELIJK SMIKKELEN IN EEN ROZE DROOM

Wees gerust, roze neemt je eetlust niet weg. Smakelijk!

© LAETIZIA BAZZONI

SWEAT DREAMS IN EEN ROZE SLAAPKAMER

Roze toetsen in je slaapkamer zorgen voor een ontspannen sfeer. Mooie dromen gegarandeerd.

Naast het bed staat een roze Chubby Chair van Dirk Vander Kooij. Op de houten Pastoe-kast rust een schilderij van een lokale Bergense kunstenaar. Het glazen nachtkastje is een ontwerp van de Franse industriële ontwerper Max Sauze, de Mushroom-lamp van Peill & Putzler dient als nachtlamp. De Marokkaanse hanglamp kocht Petra bij Couleur Locale in Knokke. © Peter Dekens

.

Zin om het leven te aanschouwen door een roze bril? Met een likje verf, roze meubels of kunst in deze zoete kleur kan dat vanaf nu iedere dag. Van de Mexicaanse architect Luis Barragán tot de Amerikaanse regisseur Wes Anderson: de aanhangers van roze als accentkleur zijn legio. Maak van je interieur een ode aan Jaipur, de Indiase roze stad, of knipoog met roze tinten naar het speelse van pop art. Laat je verleiden door verschillende vormen van roze en stap elke dag vrolijk uit bed, aan de eettafel of in de douche. Fris, vrolijk en gezellig: een roze keuken, waarom niet?Bekijk hier de rest van de beelden van het zonnige hoekhuis van architect Karen SeykensLees ook: Muren slopen voor meer licht: 'In alle ruimtes valt een zacht zuidoostenlicht'Lekker relaxen in een roze badkamer.Kijk binnen in deze retrobungalow in Bonheiden, die gerenoveerd werd zonder de jarenzestigziel eruit te knijpen.Kijk hier binnen in het polderhuis van Kim Verbist.Weg met stress in je bureau dankzij roze accenten.Het appartement van Paulette Van Hacht is een bonte mix van kleuren en texturen. Roze mag uiteraard niet ontbreken.Kijk binnen in de heerlijk bonte penthouse van Paulette: 'Een zoutloos interieur, dat wou ik echt niet'Wees gerust, roze neemt je eetlust niet weg. Smakelijk! Roze toetsen in je slaapkamer zorgen voor een ontspannen sfeer. Mooie dromen gegarandeerd..