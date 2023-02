Terugkeer van een horloge-icoon: de wapenfeiten van de Tank

Met de herlancering van de Tank Française zet Cartier een van zijn oudste horlogefamilies in de spotlights. Wat maakt deze designklassieker zo bijzonder?

Technologie

De eerste Tank werd in 1917 ontworpen door Louis Cartier, de oudste en door technologische innovaties gefascineerde kleinzoon van stichter Louis-François Cartier. De rechthoekige horlogekast was geïnspireerd op de gepantserde Renault-tanks die in 1916 werden ingezet tijdens de Eerste Wereldoorlog. De verticale flanken van het horloge doen tot vandaag aan rupsbanden denken.

Modern design

Net zoals Cartiers juweelontwerpen speelde ook de Tank met geometrische lijnen en abstracte vormen. Zodoende brak hij jaren voor de art deco al met de golvende lijnen en ronde horloges die onder de art nouveau en vogue waren. Bovendien voorzag hij de Tank van geïntegreerde bandaanzetten, waardoor de horlogekast en polsband naadloos in elkaar overliepen – een oefening in uitgepuurd design die destijds radicaal modern was.

Van links naar rechts: een “gewone” Tank (1927), een Tank à Guichets (1928), een Tank Cintrée (1929), een Tank Oblique (1963) en een Tank Must de Cartier (1977). © Vincent Wulveryck, N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

Familie

In de loop der jaren breidde de Tank-collectie almaar uit. Bekend zijn onder meer de op portieken van Chinese tempels geïnspireerde Tank Chinoise (1921), de dichtgewerkte Tank à Guichets (1928) met vensters voor het uur en de minuten en de kleurrijke, enkel met wijzers uitgeruste Tank Must de Cartier (1970). Ook met de rechthoekige vorm werd gespeeld, van de langwerpige Tank Américaine (1989) tot de brede Tank Divan (2002). Twee jaar geleden volgde nog de Tank SolarBeat, op zonne-energie met een polsband in vegan leer.

Boegbeelden

Met Catherine Deneuve en Rami Malek pakt de nieuwe Tank Française uit met twee ambassadeurs, en dat is niet alleen gepast omdat het horloge altijd als een genderloos uurwerk gepromoot werd. Jackie Kennedy, Prinses Diana, Andy Warhol, Jacques Chirac, Yves Saint Laurent: de lijst met bekende dragers is eindeloos. Ook in de filmwereld is de Tank vaste prik. Onder meer Marlene Dietrich, Alain Delon en Humphrey Bogart droegen er een.



Oud & nieuw

Dankzij een metalen band met schakels was de in ’96 gelanceerde Tank Française altijd al de meest stoere telg van de familie. De nieuwe uitvoeringen (vanaf 3100 euro) zijn in staal of geelgoud, al dan niet met diamanten. Het opgefriste design benadrukt de continuïteit van de horlogekast en polsband, maar behoudt vaste designelementen zoals het vierkante spoorwegmotief voor de minuten, de Romeinse cijfers voor de uren en de cabochonsaffier op de kroon.