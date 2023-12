Winters wandelplezier: 4 wandelroutes dichtbij huis

De voorbije jaren openden een aantal nieuwe wandelroutes in België en Nederland. Van de Hünenweg die van Osnabrück naar Groningen loopt tot de National Park Trail in Belgisch Limburg. Dit zijn vier fijne hikes in je achtertuin, mooi in elk seizoen van het jaar.

Laagtij in natuurdomein de Waddenzee (Getty Images)

1. Door de Waddenzee

Schiermonnikoog, Nederland. Duur: 5 uur. Niveau: zwaar.

Waar in Nederland waan je je nog echt weg van de wereld? Wel, op de bodem van de Waddenzee. Wie het wadlopen onder de knie heeft, kan zich wagen aan de moddervette oversteek naar Schiermonnikoog, over stevige zandbanken en door doorwaadbare geulen waarin het water soms tot borsthoogte staat. Info: wadlopen.com

Wilde paarden in het Nationaal Park Hoge Kempen, vlakbij Hasselt. (c) Getty Images

2. Ontdek de Hoge Kempen

Nationaal Park Trail, België. Duur: 110 km in 5 etappes. Niveau: eenvoudig

Sinds afgelopen zomer voert de Nationaal Park Trail je in een lange lus langs de mooiste plekjes van de Hoge Kempen. Het nationale park – slechts één van de vier nationale parken in België – is prachtig gevarieerd met uitgestrekte bossen, paarsbloeiende heide, stuifduinen en zeven beklimmingen naar hoogstaande panoramapunten. Info: nationaalparkhogekempen.be

De Sint-Pietersberg in Maastricht is deel van het Pieterpad. (c) Getty Images

3. Off-road dwars door Nederland

Pieterpad, Nederland. Duur: 501 km in 26 etappes. Niveau: eenvoudig

Van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg: het Pieterpad is de bekendste langeafstandswandeling van Nederland en loopt van het noorden van Groningen tot net ten zuiden van Maastricht. Onderweg leer je Nederland kennen op karrensporen, bospaden en onverharde wegen, van de Noord-Groningse Waddenkust via de Drentse zandgronden (aanrader is etappe 5 van Rolde naar Schoonloo met overal bos, heide, een boomkroonpad en enkele hunebedden; 18 km in 5 uur), de Sallandse Heuvelrug en het coulisselandschap van de Achterhoek naar de glooiende heuvels van Zuid-Limburg. Elke etappe begint en eindigt op plaatsen die met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Info: pieterpad.nl

Het kasteel van Mirwart ligt op de Transardennaise-route.

4. Door de Ardennen

Transardennaise, België. Duur: 153 km in 7 etappes. Niveau: eenvoudig

De Transardennaise, in het Frans gekend als de Grande Traversée des Ardennes, verbindt de sfeervolle stadjes La Roche-en-Ardenne en Bouillon met elkaar. De start- en slotetappe zijn de mooiste stukjes van deze wandelroute, die door een groen glooiend heuvellandschap en langs bochtige beekjes kronkelt.

Dit artikel verscheen eerder op Columbustravel.nl