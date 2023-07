Vermijd vakantieblues: 6 tips om het zomergevoel iets langer vast te houden

Of je je job nu graag doet of niet, een ding staat vast: het zal altijd een beetje pijn doen om terug te komen van vakantie. Bestaat er een manier om dat vrijheidsgevoel nog een tikkeltje langer vast te houden, ook al zit je (bijna) terug op post? Wij verzamelden 6 tips.

1 – Eindig thuis

‘Eigenlijk hadden we nog een dagje thuis moeten eindigen, om te bekomen.’ Hoe vaak heb je die uitspraak al gehoord en/of zelf gezegd? Voorkom je moeheid post-vakantie door nadien nog voldoende tijd thuis in te plannen, zij het om de was en de plas in te halen of gewoon om uit te rusten van het reizen. Een paar extra uren out-of-office & just-at-home kunnen wonderen doen.

2 – Neem je vakantie mee

Zijn er bepaalde zaken zijn die je associeert met je vakantie? Breng ze (indien mogelijk) mee naar huis. Maak dat ene gerecht gewoon thuis na, en neem het mee als lunch. Geef het keramiek uit dat schattige winkeltje een prominente plaats in je interieur. Zet dat zomerse liedje uit die strandbar af en toe op voor een fijne boost. Uiteraard word je niet volledig terug getransporteerd, maar zo creëer je wel kleine ‘pockets of happiness’ doorheen de dag.

Klein maar fijn: dit keramieken zonnetje uit Toscane fleurt elke dag een beetje op. © Lara Laporte

3 – Laat je inspireren door je eigen omgeving

Berg je innerlijke avonturier niet op na je vakantie en zet de verkenningstocht verder in eigen land. Heb jij de TripAdvisor voor eigen land al eens bezocht? Bekijk België zoals een bezoeker dat zou doen: er wacht je sowieso nog tal van onbekend terrein. Denk bijvoorbeeld aan de pracht en praal van onze eigen natuurparken, activiteiten zoals architectuurwandelingen en museumbezoeken, of zelfs het cultuuraanbod in je eigen omgeving. Binnen de twee uur kan je zo ongeveer overal staan in ons kleine maar fijne land: perfect voor een weekenduitstapje.

4 – Onderbreek je ritme

Wat maakt vakantie zo heerlijk? Onder andere het gevoel van vrijheid: de dagen zijn de jouwe om in te vullen. Datzelfde gevoel kan je, allicht in kleinere mate, ook oproepen door bepaalde zaken in je routine eens om te gooien, al is het tijdelijk. Neem eens een andere weg naar werk, trakteer jezelf op een koffie of gebakje tijdens het pendelen, zoek nog eens een nieuw plekje om te lunchen, wandel een blokje om (met of zonder een leuke collega), schuif met je uren indien mogelijk, … Kortom: daag jezelf uit om met frisse ogen naar je werkritme te kijken.

5 – Beperk je tijd online

Op vakantie leef je meer in het moment, waardoor je schermtijd automatisch aanzienlijk daalt (of omgekeerd). Een gouden regel om te proberen doortrekken wanneer je terug bent. Het is namelijk bewezen dat mensen die in hun vrije tijd ook nog eens veel op schermen zitten tot bijna 19% meer emotionele stress beleven. Als je echt veel online moet zijn voor je job, trek dan zeker ook duidelijke grenzen. Klik je werk-chat af en toe weg of geef aan dat je je even moet focussen, mute overactieve groepsgesprekken met vrienden, stel timers in voor enkele apps via de instellingen van je gsm,…

6 – Apprecieer meer

Het klinkt ongelooflijk cliché, maar hoe vaak sta je tijdens een vakantie stil bij de schoonheid van je omgeving én van het leven? Blijf je appreciatie-spier aansterken door die gewoonte thuis ook iets vaker uit te oefenen. Onderzoek toonde aan dat het echt de moeite waard is: één keer stilstaan bij dankbaarheid, door bijvoorbeeld drie kleine dingen op te sommen, kan je geluksgevoel al met 10% doen stijgen.

Of zoals Knack eerder dit jaar schreef naar aanleiding van de dag van het geluk: ‘Onze maatschappij is zo hard gefocust op tekorten en dingen die fout lopen. Verander eens van strategie en merk het verschil.’