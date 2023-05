Wie lente zegt, zegt frisse bloemen. En wat is er nu duurzamer en leuker dan je eigen boeket bij elkaar te sprokkelen in je buurt? Wij verzamelden 20 adressen waar het kan.

Je eigen bloemen plukken, dat heeft zo z’n voordelen. Het is niet alleen een pak duurzamer, maar ook goedkoper én verser dan de gemiddelde supermarktbloemen. Door je eigen boeket te plukken bij een lokale bloementeler voorkom je verspilling, steun je de lokale economie, draag je bij aan de duurzame landbouwpraktijken in je buurt én leer je veel over de bloementeelt. En laat ons eerlijk zijn: het is ook een leuke beleving op zich. Gelukkig voor ons zijn bloemenplukweides aan een opmars bezig in ons land. Ontdek ze op de kaart hieronder.

Bloemenplukweides in Limburg

Bloemenplukweides in Vlaams-Brabant

Bloemenplukweides in Antwerpen

Bloemenplukweides in West Vlaanderen

Bloemenplukweides in Oost-Vlaanderen