Van bikepacking tot slaapvakantie: dit zijn de 5 reistrends van 2023

Nieuw jaar, nieuwe reizen. Van een onvergetelijke roadtrip in Europa over een vakantie geïnspireerd door je liefde voor architectuur of paarden tot een deugddoende retreat- of slaapvakantie: vijf suggesties voor je volgende reis.

Trend 1: Ervaring boven bestemming

Een reis hoeft niet altijd bepaald te worden door een bestemming. Laat je dus eens leiden door je passies en interesses. Ben je zot van paarden, dan kun je opteren voor een paardenvakantie via Outside the Corral, een Belgisch reisbureau dat zich in paardenvakanties specialiseert. Hou je van de natuur, zet Isle of Skye in Schotland dan maar op je lijstje. In maart opent er The Bracken Hide, een wilderness-hotel met 45 luxueuze cabins, een wellness met nordic sauna’s en natuurvijver. Als je niet genoeg krijgt van architectuur, design en mooie interieurs, dan is een verblijf bij Rosemary in Marrakesh (opent dit jaar) misschien wel jouw gedroomde vakantie. Het is de riad van Laurence Leenaert, ontwerpster van het kleurrijke designlabel LRNCE. Maar ook een gerenommeerd restaurant in het buitenland kan een vertrekpunt zijn voor je reis.

The Bracken Hide opent in maart in Schotland.

Trend 2: Met de wagen door Europa

Door het toenemende klimaatbewustzijn en de coronacrisis beseffen reizigers dat ze niet hoeven te vliegen om goed vakantie te vieren. Verre vliegvakanties worden steeds vaker ingeruild voor een roadtrip binnen Europa. Op zoek naar inspiratie? Dan is het recent verschenen Mythische autotochten in Europa van Lonely Planet een aanrader. Van de legendarische Route 59 in Slovakije tot cruisen op West-Kreta, het boek bundelt vijftig indrukwekkende roadtrips. Mag het een tikje avontuurlijker en ietwat back to basics zijn, dan is de camper jouw ideale transportmiddel. Els Sirejacob en Bram Debaenst, makers van onze rubriek ‘Weekendrecept’, schrijven momenteel aan een vervolg op hun boek Camperfood & fijne plekken, dat dit voorjaar zal verschijnen en de leukste roadtrips in Italië combineert met de beste kampeervriendelijke recepten uit de Italiaanse keuken. Of waarom geen roadtrip met een elektrische wagen? De E-Grand Tour van Zwitserland is een 1600 kilometer lange route langs prachtige landschappen met een dicht netwerk van laadstations. Je komt dus niet met lege accu te zitten.

Smullen van een roadtrip door Campania, Italië. © bramski

Trend 3: Focus op slaap

Vakantie kan een goede gelegenheid zijn om te ontsnappen aan de stress van het dagelijkse leven en even op te laden. Het opkomende slaaptoerisme speelt in op de nood aan rust en stilte. Luxueuze hotels pakken uit met geluidsdichte kamers, matrassen met slaaptechnologie erin verwerkt en pillow menus waarvan je een kussen voor jouw favoriete slaappositie uitkiest. Onder meer Zedwell in Londen, Park Hyatt in New York en Six Senses Ibiza beloven reizigers een optimale nachtrust. Een retreat, vaak in combinatie met yoga, meditatie en breathwork, is dan weer een goede manier om te verbinden met jezelf. Meestal vinden die vakanties plaats in prachtige natuurlijke omgevingen zoals de bergen of aan de kust. Zowel Chicks on Waves als Monte Cucs, twee Belgische initiatieven, organiseren women only retreats aan de mooie kust van de Algarve.

Heerlijk herbronnen met Monte Cucs in de Algarve, Portugal. © GF/ monte cucs

Trend 4: De grote comeback

Door covid bleven verschillende bestemmingen zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Azië lang gesloten voor bezoekers. Nu de meeste grenzen weer open zijn, grijpen veel reizigers hun kans. Reisblad Condé Nast Traveller zet Taiwan op hun ‘best places to go in 2023’-lijst. Het eiland heeft met zijn rijke cultuur, adembenemende landschappen en bruisende steden namelijk heel wat te bieden. Ook de hoofdstad Taipei blijkt een aanrader. In augustus opende het Taipei Performing Arts Center na tien jaar bouwen de deuren voor cultuurliefhebbers. Het is een opvallende verschijning met drie grote theaterzalen die langs buiten zichtbaar zijn: een bolvormige, een hellende en een kubusvormig volume. Het theatercomplex werd trouwens ontworpen door het Nederlandse architectuurbureau OMA. Ook voor foodies is de metropool een aantrekkelijke bestemming. In 2022 behaalden meerdere restaurants in Taipei een Michelinster: Shin Yeh Taiwanese Signature, Holt, Yu Kapo, Paris 1930 de Hideki Takayama en Sushiyoshi (2 sterren). Dichter bij huis: ook Engeland bleef tijdens de pandemie lang gesloten voor reizigers. Nu het land weer te bezoeken is, leidt het boek Hidden England, dat dit voorjaar verschijnt, je naar honderden bijzondere plekken in het land.

Het Taipei Performing Arts Center in Tapei, Taiwan. © belga image

Trend 5: Op eigen kracht

Met de benenwagen of op twee wielen trekken reizigers de natuur in om de batterijen op te laden. Meerdaagse trektochten zijn een populaire manier om maximaal van een groene regio te genieten. Heb je geen zin om onderweg een rugzak van tien kilo mee te sleuren, dan kun je een beroep doen op reisorganisaties als Joker en Zuiderhuis. Zij bieden individuele wandelreizen met bagagevervoer aan. Ook bikepacking – backpacken, maar dan met de mountainbike of racefiets – is een unieke manier van reizen. Mag het eens iets anders zijn, dan kun je deelnemen aan een bikepackingrace zoals Desertus Bikus. Dat is een achtdaagse race van Anglet tot Nerja die vier woestijngebieden in Spanje doorkruist. Zoek je nog een mooie wandel- of fietsbestemming, dan tippen wij graag Ierland. Je hebt er de Wild Atlantic Way, een 2500 kilometer lange kustwandelroute van Donegal tot in Cork. En de Royal Canal Greenway, van Dublin tot in de Hidden Heartlands. Die fietstocht werd in 2022 tot fietsroute van het jaar in Europa uitgeroepen.