Dit zijn de tien beste steden voor je volgende citytrip

Elk jaar in oktober valt het verdict: de tien beste steden, regio’s en landen die je echt nú moet gaan verkennen. Daar zitten opnieuw enkele dichtbij-bestemmingen bij, net op tijd voor het plannen van je volgende citytrip.

Elk jaar stelt reisplatform Lonely Planet een lijst op van de beste potentiële reisbestemmingen. Interne en externe experts buigen zich dan over een shortlist van steden, regio’s en landen waar we het volgende jaar echt naartoe willen. Voor je volgende citytrip in Europa kunnen alvast Freiburg, Dublin, Firenze en Nicosia op de verlanglijst. De Europese landen die het tot de top tien schopten zijn Noorwegen en Slovenië. Andere dichtbij-bestemmingen zijn de regio’s Kent’s Heritage Coast, (Engeland), de Franse Bourgogne en Vestfirðir (Westfjorden) in IJsland.