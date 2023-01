Berlijn in het klein: waarom Keulen een citytrip waard is

Op amper twee uur tijd spoor je met de Thalys van Brussel naar Keulen. Wie verder kijkt dan de glühwein op de bekende kerstmarkten ontdekt een hippe stad vol vintageshops, verrassende streetart en gezellige koffiebars. Onze beste tips voor een geslaagde citytrip.

KUIEREN IN KEULEN

De oude stad en toeristische hotspots

Net zoals veel steden is Keulen ingedeeld in verschillende buurten, of viertels. Het leeuwendeel van de toeristische hotspots is gelegen in de historische oude stad. Daar is het, logischerwijze, ook veruit het drukst. Wie ’s middags aankomt, kan er meteen invliegen met een bezoekje aan de welbekende Dom, het symbool van de stad en een knap staaltje gotische architectuur. Sportivo’s kunnen zich wagen aan een klim van 500 treden naar de top van de kathedraal, waar je getrakteerd wordt op een prachtig uitzicht over de stad. Iets minder sportieve toeristen kunnen de tocht verder zetten richting de Rijn en de knappe historische panden ernaast.

Het loont de moeite om – te voet of per kabelbaan – het water over te steken richting de Köln Triangle: een van de hoogste gebouwen van Keulen met een opnieuw indrukwekkend uitzicht op de historische binnenstad en de Hohenzollernbrücke over de Rijn. Dit is de plek die je op elk postkaartje ziet terugkeren. Zeker de zonsondergang heeft hier een hoog spektakelgehalte. Eenmaal terug met je voeten op de begane grond kan je de Rijn nog wat verder volgen richting Kranhäuser aan de haven: een plek waar oude en nieuwe architectuur met elkaar in dialoog gaan. De drie ‘kraanvormige’ gebouwen springen nogal in het oog en hebben evenveel voor- als tegenstanders. Oordeel vooral zelf.

(c) Getty Images

Shoppen en streetart in Ehrenfeld

Enkele jaren geleden was dit een grijze industriezone, nu ondergaat de buurt een creatieve metamorfose. In de oude fabrieksgebouwen zijn nu hippe koffiebars, de grauwe straten worden opgevrolijkt door graffiti – je kan er ook werk van de Gentse ROA spotten – en streetwearshops. Het mag dan ook niet verbazen dat Ehrenfeld in de smaak valt bij studenten en ander hip volk. In deze wijk vind je op een kleine oppervlakte een groot aanbod aan vegan food, design- en vintageshops en rommelmarkten. Een goed startpunt is de Körnerstraße, waar veel moois samenkomt.

Enkele adressen die het bezoeken waard zijn:

Utensil

Industriële voorwerpen krijgen een nieuw leven als designobject. Esthetiek en functionaliteit gaan hand in hand: what’s not to like.

Körnerstraße 21

Herrenbude

Chique en klassiek, deze mannenboetiek. Je vindt er kleine Europese merken, maar ook het label van de winkeleigenaar zelf, waarnaar de winkel vernoemd is.

Rothehausstraße 4

Tøndel

Vintage en contemporary designmeubels met een Scandinavische vibe. De eigenaar van de winkel is een voormalig filmsetdecorateur. Je shopt er merken als Hay, Muuto en Normann Copenhagen.

Siemensstraße 9

Rock-it-baby

De – toegegeven, twijfelachtige – naam van de winkel dekt de lading: ontwerpster Sabine Berndt verkoopt hier rokken van alle slag en stoot: gaande van simpele jeansrokken tot maatwerk, van sportief en casual tot poepchique. Alleen al daarom een bezoekje waard.

Philippstraße 23

Belgisch viertel

Noem ons gerust patriottistisch, maar het Belgisch viertel in Keulen verdient ook een plek in deze lijst. Alle straatnamen zijn vernoemd naar Belgische of Nederlandse steden. Hier vind je toffe lokale shops en vintage. Onderweg passeer je prachtige historische gebouwen, en fijne koffie-, lunch- en brunchplekken. Onze tip? Gewoon rondkuieren en je laten leiden door je gevoel in plaats van Google Maps.

CULTUUR IN KEULEN

Ludwigmuseum

Dit museum ligt op een boogscheut van het station, waardoor het moeilijk te missen is. Qua cultuur is dit sowieso de grote klepper van de stad. Kunstliefhebbers kunnen zich hier urenlang vergapen aan gigantische werken van onder meer Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Picasso. Ook het gebouw zelf, een ontwerp van Peter Busmann en Godfrid Haberer, is behoorlijk indrukwekkend. Reserveer hier voldoende tijd en bezoek ook zeker de toffe museumshop achteraf.

Heinrich-Böll-Platz

Kolumba

Kolumba is een pak kleiner en onbekender dan het Ludwig-museum. ‘Divers’ is het juiste woord om de kunst hier te omschrijven: religieuze objecten staan broederlijk naast maquettes, televisies en interactieve installaties. Ook dit gebouw is op z’n zachtst gezegd bijzonder te noemen: je komt binnen in de oude ruïnes van de Sint-Columba-kerk, waar de rest van het museum rond gebouw is in een zeer strakke, minimalistische stijl. Het ontwerp, van de Zwitser Peter Zumthor, won verschillende prijzen.

Kolumbastraße 4

CAFES EN RESTAURANTS

Van Dyck Rosterei

Versgemalen, biologische fairtrade koffie. Volgens vele de beste van de stad. Je kan er ook koffie, keramiek en andere kleinigheden scoren voor thuis.

Körnerstraße 43

Goldmund

Gezellig boekencafé in Ehrenfeld waar ze fairtrade koffie, brunch en zelfgemaakte taarten serveren. Het is het perfecte vertrekpunt om de graffiti in de buurt de bewonderen.

Glasstraße 2

Torten-Torten

Kleurrijke, huisgemaakte taarten die bijna te mooi zijn om op te eten. Zowel om mee te nemen als om ter plekke te verorberen.

Apostelnstraße 19

Chum Chay

Legendarische Vietnamees die hoofdzakelijk vegan versies van de traditionele gerechten serveert. Je kan ter plaatse eten of takeaway doen. Reserveren is aangewezen.

Friesenwall 29

Neni

Dit restaurant ligt op de hoogste verdiep van het 25 Hours Hotel en heeft dus een zeer mooi uitzicht op de stad. Het interieur is kleurrijk en verrassend, de gerechten op je bord mediterraans en gemaakt om te delen. Zeer fijne plek om even te verpozen, maar ook hier is reserveren aangeraden.

Im Klapperhof 22-24

Stadtgarten

Park, biertuin, concerthall en restaurant in één. De kaart is erg gevarieerd, met voldoende opties voor vegans en vegetariërs. ’s Avonds is hier gegarandeerd leven in de brouwerij.

Venloer Str. 40