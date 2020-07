Op zoek naar een verrassende manier om op stap te gaan in een - wie weet wel je eigen - stad? Deze nieuwere initiatieven gaan de originele toer op.

Voor wie deze zomer in eigen land blijft, zijn er originelere manieren om onze steden (opnieuw) te doorkruisen dan de klassieke historische rondleiding of proevertjeswandeling. Keuze uit onder meer de stad ecologisch, al joggend of spelend te leren kennen.

Eco hoppen

De ecotoer op? Dat kan in Gent, Brussel, Antwerpen, Brugge, Leuven en Mechelen. Emilia Cantero organiseert er de Eco Tours Mixua met als doel mensen te inspireren via tips en ontmoetingen met gepassioneerde (change)makers en eco-ondernemers. Er zijn publieke en private groepswandelingen langs een zestal zero-waste hotspots of eerlijke lifestyle- en mode-adresjes met een persoonlijke gids.

null © Mixua

Citygamen

Geoteam ontwikkelt interactieve gps-games om op een toffe en originele manier de stad te laten ontdekken via teamwork, communicatie en competitieve spelelementen. Leuk voor teambuilding maar ook voor families of vrienden. Er zijn games in meer dan 20 Belgische steden, Nederland en Frankrijk. Er is ook een MyCitygame-app: je koopt een spelcode online en ontvangt de spelinstructies waarna je meteen kan starten.

Toertje joggen

Stadsgids Wim Van Hauteghem organiseert niet alleen rondleidingen maar ook begeleide looptours in verschillende Antwerpse wijken. Tijdens de lockdown schakelde hij over op een podcast-run door het Eilandje, waarbij hij virtueel meeloopt tijdens een tour van vijf kilometer langs het MAS, Red Star Line Museum, de Seefbrouwerij en het Havenhuis van Zaha Hadid. Er zijn twee versies, een gewone (gemiddeld 8 km per uur) en eentje voor de snellere lopers. Er bestaan ook begeleide jogtours in andere steden, onder meer Leuven en Gent.

Lees ook:

Pandemieprogramma vervangt Antwerpse Gay Pride Parade

'Atlas van Vergeten België': 50 verwaarloosde monumentale parels

Post-corona Brussel krijgt fiets- en wandelapps

Voor wie deze zomer in eigen land blijft, zijn er originelere manieren om onze steden (opnieuw) te doorkruisen dan de klassieke historische rondleiding of proevertjeswandeling. Keuze uit onder meer de stad ecologisch, al joggend of spelend te leren kennen.Eco hoppenDe ecotoer op? Dat kan in Gent, Brussel, Antwerpen, Brugge, Leuven en Mechelen. Emilia Cantero organiseert er de Eco Tours Mixua met als doel mensen te inspireren via tips en ontmoetingen met gepassioneerde (change)makers en eco-ondernemers. Er zijn publieke en private groepswandelingen langs een zestal zero-waste hotspots of eerlijke lifestyle- en mode-adresjes met een persoonlijke gids.CitygamenGeoteam ontwikkelt interactieve gps-games om op een toffe en originele manier de stad te laten ontdekken via teamwork, communicatie en competitieve spelelementen. Leuk voor teambuilding maar ook voor families of vrienden. Er zijn games in meer dan 20 Belgische steden, Nederland en Frankrijk. Er is ook een MyCitygame-app: je koopt een spelcode online en ontvangt de spelinstructies waarna je meteen kan starten.Toertje joggenStadsgids Wim Van Hauteghem organiseert niet alleen rondleidingen maar ook begeleide looptours in verschillende Antwerpse wijken. Tijdens de lockdown schakelde hij over op een podcast-run door het Eilandje, waarbij hij virtueel meeloopt tijdens een tour van vijf kilometer langs het MAS, Red Star Line Museum, de Seefbrouwerij en het Havenhuis van Zaha Hadid. Er zijn twee versies, een gewone (gemiddeld 8 km per uur) en eentje voor de snellere lopers. Er bestaan ook begeleide jogtours in andere steden, onder meer Leuven en Gent.