De komende weken al wordt er een fietsapp en een toeristische app voor wandel- en fietstochten ontwikkeld voor de Brusselaars. Die apps verkozen ze zelf als winnaar van het 'Brussels hacks the crisis'- project.

Het doel van het project was innovatieve ideeën lanceren voor de wereld post-corona. Uit de meer dan honderd ideeën werden er zes geselecteerd door een jury, waarna de Brusselaars zelf konden stemmen voor de twee meest impactvolle ideeën.

Van de bijna duizend stemmen gingen er 308 naar 'Brussels is biking'. Met de app hebben fietsers alle informatie op zak, van een kaart met herstelplaatsen, een overzicht van fietsevenementen, het weerbericht tot en met het meest recente fietsnieuws. De app voor wandel- en fietstochten in en om de hoofdstad kreeg 217 stemmen. Daarmee zou je bijvoorbeeld verschillende afstanden kunnen kiezen of zoeken naar openbaar vervoer naar de vertrek- of aankomstplaats.

Dit project van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het CIBG en Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt past binnen het smart city-beleid van de stad. Dat wil zeggen dat ze slimme oplossingen zoekt via data en technologie om de levenskwaliteit te verbeteren en stedelijke sociale en ecologische uitdagingen aan te pakken. Het liefst gebeurt dat ook nog eens door de burger er zelf in te betrekken.

Beide apps worden ontwikkeld door studenten tijdens de 'Open Summer of Code', de prototypes zouden op 30 juli worden voorgesteld.

Lees ook:

Brusselaars mogen deze zomer op bijna 50 plaatsen de openbare ruimte inpalmen

Safety first: Brusselse hotels met een originele - veilige - extra

Brussel bruist: ontdek de nieuwste adressen

Het doel van het project was innovatieve ideeën lanceren voor de wereld post-corona. Uit de meer dan honderd ideeën werden er zes geselecteerd door een jury, waarna de Brusselaars zelf konden stemmen voor de twee meest impactvolle ideeën. Van de bijna duizend stemmen gingen er 308 naar 'Brussels is biking'. Met de app hebben fietsers alle informatie op zak, van een kaart met herstelplaatsen, een overzicht van fietsevenementen, het weerbericht tot en met het meest recente fietsnieuws. De app voor wandel- en fietstochten in en om de hoofdstad kreeg 217 stemmen. Daarmee zou je bijvoorbeeld verschillende afstanden kunnen kiezen of zoeken naar openbaar vervoer naar de vertrek- of aankomstplaats.Dit project van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het CIBG en Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt past binnen het smart city-beleid van de stad. Dat wil zeggen dat ze slimme oplossingen zoekt via data en technologie om de levenskwaliteit te verbeteren en stedelijke sociale en ecologische uitdagingen aan te pakken. Het liefst gebeurt dat ook nog eens door de burger er zelf in te betrekken.Beide apps worden ontwikkeld door studenten tijdens de 'Open Summer of Code', de prototypes zouden op 30 juli worden voorgesteld.Lees ook:Brusselaars mogen deze zomer op bijna 50 plaatsen de openbare ruimte inpalmenSafety first: Brusselse hotels met een originele - veilige - extraBrussel bruist: ontdek de nieuwste adressen