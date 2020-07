Geen Gay Pride Parade in Antwerpen deze zomer maar de stad laat de LGBTQIA+-gemeenschap niet op z'n feesthonger zitten. Onder meer De Studio en het M HKA bieden een creatief alternatief.

Het moest een verjaardagsfeest worden voor de Gay Pride Parade die vijftig jaar geleden, een jaar na de beruchte historische Stonewall-rellen, voor het eerst werd georganiseerd in New York. Door de Coronamaatregelen kunnen er voor het eerst geen parade, manifestaties of feesten doorgaan. Antwerp Pride houdt daarom van 5 tot en met 9 augustus Together we Pride, kleinere evenementen met de geldende veiligheidsvoorschriften.

LGBTQIA+ expo

M HKA werkte samen met Antwerp Pride voor de allereerste LGBTQIA+ tentoonstelling in ons land. Together loopt van 5 augustus tot en met 6 september. Curator en kunstenaar Philip Huyghe nodigde verschillende artiesten uit om samen te werken rond thema's die de LGBTQIA+ gemeenschap versterken. Onder meer Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Marijke De Roover, Philip Huyghe en Stef Van Looveren dragen bij aan de inclusieve expo.

© Tom Sanders

Antwerp Queer Arts Festival

Van maandag 3 augustus tot en met zondag 9 augustus kan je bij De Studio terecht voor het Antwerp Queer Arts Festival, met performance, (kort)films, spoken word en concerten. In het cultuurcentrum kan je onder meer Tom Lanoye, Martha Da'ro, BRYN, Habibitch, Lyra Pramuk, de zusjes Hind en Zahra Eljadid, Les Ames Perdues en Lebruce aan het werk zien, voor kinderen zijn er zondagse voorleessessies van Gregory Frateur en Fleur Pierets, uit hun favoriete queer kinderboeken.

© Jill Bertels

Queer parcours

Er loopt bovendien een artistiek queer parcours van het Eilandje tot aan De Studio met teksten, sculpturen, fotografie en video-installaties op verschillende locaties. Je start bij Galerie Verbeeck - Van Dyck op 't Eilandje (waar de eerste editie van het festival begon) tot aan De Studio, sinds vorig jaar de thuisbasis van het festival. De route loopt langs werk van lokaal talent (Stef Van Looveren, Dodi Espinosan, Fleur Pierets) maar ook van de Amerikaanse Heather Johnson en de Brit Jenkin Van Zyl. Wandelen kan individueel of met stadsgidsen Tanguy Ottomer en Silvia Terrenzio.

