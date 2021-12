Roken op stranden in Spanje is voortaan verboden. Een nieuwe wet geeft lokale autoriteiten de bevoegdheid om boetes van 2.000 euro op te leggen bij overtredingen.

De wet kwam er nadat meer dan 283.000 mensen een petitie ondertekenden met het verzoek om roken op stranden in de ban te doen. Sigarettenpeuken behoren tot de schadelijkste afvalproducten. Ze bevatten het niet afbreekbare plastic polymeer en er komen giftige stoffen zoals benzeen, nicotine en metalen vrij uit peuken. De peuken zijn dan ook enorm slecht voor zeedieren. Uit onderzoek van de European Environment Agency uit 2018 bleek dat peuken het meest gevonden afval op Europese stranden is. Een verbod op roken zal er dan ook voor zorgen dat stranden een stuk schoner worden.

Spanje is het eerste Europese land dat het verbod op de volledige bijna 5.000 kilometer lange kustlijn invoert. Eerder werd roken op de stranden bij Barcelona en op de Canarische eilanden al verboden. Ook op verschillende stranden in het zuiden van Frankrijk is roken niet meer toegestaan en in België krijgen steeds meer stranden rookvrije zones.

Het rookverbod is een deel van een grotere wet om plastic te bestrijden. De nieuwe wet verbiedt onder andere ook het gebruik van wegwerpplastic en voert een statiegeldsysteem in voor plastic flessen.

