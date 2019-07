Op het strand van Zeebrugge komt een rookvrije zone. Het gedeeltelijke rookverbod aan de kust breidt daarmee in sneltempo uit. 'Zien roken, doet roken en dat willen we vermijden', klinkt het.

Na Oostende, Bredene, De Panne en De Haan, zal ook Zeebrugge roken op het strand deels verbieden. De eerste vier kustgemeenten kwamen eerder dit jaar tot een akkoord om een testzone met een rookverbod in te richten. Zeebrugge wou, net als de overige vijf kustgemeenten, de eerste resultaten afwachten. Maar het gemeentebestuur heeft nu toch besloten om ook een gedeeltelijk rookverbod door te voeren. Het gebied rond het Badengebouw, het sportstrand en de strandbibliotheek wordt voortaan rookvrij. Aan de ingangen worden peukentegels geplaatst, waarin rokers hun peuken in kwijt kunnen.

Peukenbuidels

Rokers die toch een sigaret opsteken in de rookvrije zone, zullen het strand moeten verlaten als ze willen roken. Jobstudenten van de Sportdienst en de dienst Welzijn zullen daarop toezien. De bevoegde diensten zullen naast strandasbakjes ook peukenbuidels verdelen. Dat zijn zakjes waarin rokers hun peuk kunnen doen, om alles nadien in een vuilnisbak te gooien. Ook op grote strandevenementen zoals WeCanDance zullen ecoteams klaarstaan om peukenbuidels uit te delen.

Generatie Rookvrij

'Doel is de rokers bewust te maken dat ze niet zomaar overal kunnen roken', aldus burgemeester Dirk De fauw. 'We gaan geen GAS-boetes uitdelen, maar we hopen dat sensibiliseren voldoende is. Met deze rookvrije strandzone sluiten we ons aan bij de maatschappelijke beweging van Generatie Rookvrij om omgevingen waar kinderen komen rookvrij te maken. Want zien roken, doet roken en dat moeten we vermijden', zegt de burgemeester. De sigarettenpeuk is wereldwijd het meest gevonden afvalitem op het strand. De filter van een sigaret bevat plasticdeeltjes en giftige stoffen, die het zeewater en het zand vervuilen.