Van Vlaamse series tot wereldwijde kaskrakers, in ingeslapen dorpjes of middeleeuwse settings: België is geliefd als filmisch decor. Nog beter: ons land is zo compact dat een roadtrip langs de beste settings tot de mogelijkheden behoort. Onze director's cut.

Het West-Vlaamse landschap pleziert zowel regisseurs van TV-series van eigen makelij als locatiespotters voor grote internationale filmhuizen. Zo kan je bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes volgen langs de decors van Vlaamse tv-series als Bevergem (door Zwevegem, Heestert, Moen, Sint- Denijs en Avelgem, met garage Amar). Ook het Heuvelland kan je vier uur lang doorkruisen langs de locaties van Eigen kweek, geanimeerd (met optie West-Vlaams) door een gespecialiseerde gids.

Scarlett Johansson en Colin Firth in Bruges

De West-Vlaamse steden worden echter ook gesmaakt door de makers van internationale kaskrakers. Richting kust kan je in het voetspoor van Benedict Cumberbatch de sets van Parade's End opsnorren. Er werd gefilmd in Villa Hurlebise en het Bommenvrij-complex in Nieuwpoort, het kasteel van Poeke en het Kasteel Sinte-Flora in Veurne, locaties die nog steeds de sfeer van de periode rond Wereldoorlog I ademen.

Scarlett Johansson mocht op haar beurt samen met Colin Firth op locatie in Damme voor Girl with a Pearl Earring. Slechts zeven kilometer verderop ligt een andere veel gefrequenteerde filmspot. De titel 'In Bruges' zegt het al: Colin Farrell en Brendan Gleeson dweilen - tegen hun zin - het Venetië van Vlaanderen af. Toch zet de film de musea, kanalen en andere trekpleisters goed in de verf, zo goed zelfs dat de toeristische dienst er een route aan wijdde.

Dubbelen voor het middeleeuwse Engeland tijdens de Wars of the Roses? Vlaanderen kan dat. In The White Queen passeren zowel Brugge, Gent, Ieper en Ronse als Rumbeke de revue. De Tower of London ligt zelfs tegelijk in Brugge en Gent. Westminster Abbey? Iepers Sint-Maartenskerk! Royal Court of Westminster Palace? Nee hoor: de Brugse Stadshallen.

Lars von Trier was hier

Voor de 16de eeuw uit het historische Emperor reizen we door naar Gent. Het historisch centrum rond de Korenlei werd eventjes het keizerlijke speelterrein van Karel V - alias Adrien Brody. Een mooie reclamestunt voor Gent, de geboorteplaats van de beruchte keizer. De film is echter nog steeds niet gereleased omwille van het faillissement van het productiehuis.

Van de middeleeuwse oorlogen naar nineties nachtleven: Gent heeft vele gezichten. In Belgica voert Felix van Groeningen club Charlatan op de Vlasmarkt op als hoofdpersonage maar de meeste scènes werden opgenomen bij de buren van designgalerij Design7. De gevel is die van café Afsnis aan het plein bij Sint-Jacobs. Voor The Broken Circle Breakdown trok de regisseur onder meer naar Mendonk, waar de gerestaureerde hoeve staat. De tattooshop vind je in Gent aan de Brabantdam, op nummer 135, en ook de stad zelf en het ziekenhuis zijn te herkennen. Zelfs Lars von Trier vond het een goed idee om de cast voor Nymphomaniac (Vol. I en II) na Kopenhagen en Keulen ook naar Gent te sturen, waar de meeste buitenscènes werden geschoten.

Draai in Oost-Vlaanderen ook nog even af naar Bredestraat, Reetveerdegem, alias Wanzele, het decor van De helaasheid der dingen. Voor deze Van Groeningen-prent waren er tevens opnames in Aalst, Mere en Bavegem waar je de sfeer kan gaan opsnuiven. Richting Zwalm is er het Rozebeke uit 'Allez Eddy'. Rozebeke en Dikkele vormden samen de achtergrond voor de langspeelfilm. Je kan er zelfs, net zoals de cast en crew, overnachten in B&B De Kloosterhoeve voor je richting Brussel tuft.

19e eeuws Parijs of scandi-twenties?

De hoofdstad is zeker populair als achtergrond voor nationale en internationale prenten. Niet alleen heeft ze de Marc Diddens cultklassieker Brussels by Night op haar palmares, ook jonge filmmakers El Arbi en Fallah draaiden er hun 'Image', over de beeldvorming van Brusselse migrantenwijken in de media. De redactie van De Morgen aan de Arduinkaai deed dienst als televisiezender, voor de scènes in de probleemwijken ging het richting Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht. In de niet-Belgische prent The Danish Girl struint Alicia Vikander dan weer door de allermooiste jaren 20-erfstukken van Brussel: Café La Mort Subite, het Koninklijk Park, Horta Museum, galerij Saint-Hubert en Café Le Falstaff.

Zelfs de prestigieuze BBC-reeks Les misérables wist de hoofdstad te vinden. Ze had de Brusselse architectuur nodig om het Parijs van weleer na te bootsen, in de Franse hoofdstad zijn de pleinen, gebouwen en kleine steegjes uit die tijd niet langer bewaard. Niet alleen Brussel doet mee in de reeks, er zijn ook Parijse scènes gefilmd op de Korenlei en onder de Sint-Michielsbrug in Gent. Ook Vilvoorde, Namen en Terhulpen figureren. Hetzelfde geldt voor 'The Missing': de serie speelt zich af in Frankrijk en Groot-Brittannië maar dan tegen het decor van Brussel, Halle, Alsemberg, Huy en Charleroi.

In Erased, tot slot, werkt Ben Logan (Aaron Eckhart) dan wel voor een Antwerpse multinational, het zijn Brusselse locaties en tramlijnen die voor de Scheldestad moeten doorgaan. Metrostation Beurs, het Noordstation en justitiepaleis krijgen wel de juiste credits, evenals Hotel Metropole - ideaal voor een dutje alvorens je gaat filmspotten in Antwerpen.

Van Tom Barman tot Tim Burton

Filmakers doen doorgaans nochtans wel de moeite om naar Antwerpen af te zakken. Menig lokaal verhaal werd hier ingeblikt: Any Way the Wind Blows (featuring de Sint Anna-tunnel), De Zaak Alzheimer, Zot van A, Linkeroever... Vanop de Cockerillkade aan de Schelde kan je trouwens de loft spotten waar de gelijknamige film werd gedraaid.

Het geweldige Girl deed eveneens 't Stad aan. Hoewel de straatscènes typisch Gents zijn en de metrohaltes die van Brussel, is de dansschool overduidelijk HetPaleis van Antwerpen. Antwerpenaars herkennen wellicht ook enkele locaties uit Patser: er werd onder meer gefilmd in de Kerkstraat in Borgerhout en aan Den Tir op het Kiel.

Buiten de stad krijgt Brasschaat internationale credits. Villa Nottebohm in Brecht was de inspiratiebron voor Miss Peregrine's Home for Peculiar Children maar Tim Burton liet Samuel Jackson uiteindelijk toch in Kasteel Torenhof ronddwalen.

Balen-Bornem-Puurs: het vrt-archief

Op richting Kempen. Daar zet Balen de regio op de IMDB-kaart. De zinkfabriek uit Groenten uit Balen is nog steeds operatief en de typische arbeidershuisjes nog altijd bewoond. Ook de lingeriewinkel van Marsman bestaat echt, en wel in Kapelle-op-den-Bos, waar meteen ook het grootste deel van de serie zich afspeelt. De scène met de straatmuzikant (Mich van Kommil Foo) toont echter de Paalstraat in Schoten.

Bornem gaat op haar beurt door voor het typisch Vlaams dorp in de musical Brabançonne. De cast streek neer op het Kardinaal Cardijnplein waar Het Luxhuis werd omgedoopt tot Café Reisduif en Het Land van Bornem tot Hotel der blije harten. Cafés Sint-Vadde en Zates figureerden ook al in de serie Stille Waters. Wat ons naadloos bij jachtpaviljoen De Notelaer brengt, a.k.a. Villa Vorlat in diezelfde TV-reeks.

Het kasteel van Bornem mocht dan wel meedoen in De zaak Alzheimer, Kasteel d'Ursel in Hingene heeft er al een serieuze filmcarrière opzitten met onder andere Windkracht 10, De Rodenburgs en als decor voor de grote modeshow van Urbanus op het einde van Koko Flanel. Hingene herken je ook uit de serie Clan, maar verschillende straatbeelden, brasserie Kaai 24, de kerk en het kerkhof liggen eigenlijk in Puurs - Sint-Amands.

Met Matteo & Matthias door Limburg

De Kempen door naar Limburg! Voor de film Marina mocht Het Vervolg, de Genkse vzw voor mijnerfgoed, de authentieke locaties opsnorren en ze vond die in Genk, Beringen en Maasmechelen. In ruil zijn zij de enige organisatie waar je een bustour kan boeken langs de hotspots uit de film en het leven van Rocco Granata. In Beringen doe je onder andere het mijngebouw, voetbalstadion, Eeuwfeest- en Kioskplein aan. In Zaal Stella in Beverlo werd de Toni Bruno's Talentenjacht georganiseerd, garage Willems aan de Hasseltsesteenweg heet in de film 'Garage Kumbergen'. De grote trappenhal van het mijngebouw van Waterschei doet dan weer dienst als het station van Milaan, het directeurskantoor als het lokaal voor de muziekles. Haast overal in Genk en omgeving kunnen fans van de film hun cinefiele hart ophalen.

Wat Genk is voor Marina-fans is Lanklaar en omgeving voor de Beau Séjour-liefhebber.

De pittoreske landschappen en historische gebouwen van de fictiereeks liggen voornamelijk in Oost-Limburg. De naam van de serie verwijst naar het gelijknamige honderdjarige Belle Epoque-hotel in Lanklaar, waar je kan overnachten. De moordscene werd echter op drie plaatsen gefilmd: in het hotel, winkel Fabri en in de geklasseerde interbellumvilla - nu vakantiehuis Momo en dus eveneend perfect voor een thematische pitstop voor de nacht.

Minder comfortabel misschien is de camping in Lommel waar de Netflix-serie Undercover zich grotendeels afspeelt.

Maar ook Sint-Truiden blijkt een verdienstelijk Limburgs decorstuk. Voor Chaussée d'Amour (tevens de bijnaam van de locals voor de Luikersteenweg) werd er gefilmd van Limburg tot aan de Waalse grens, voornamelijk in Sint-Truiden, Diest en Zwevezele, en bij het militair domein van Brustem. Michaël R. Roskam gaf Sint-Truiden zelfs de hoofdrol in zijn Rundskop. Althans toch de lokale tongval, want veel scènes werden in Wallonië opgenomen. De vierkantshoeve van Jacky ligt evenwel in de Limburgse provinciestad, te midden het Haspengouwse landschap. In Luik liggen dan weer andere plekken uit iconische scènes, zoals Lucia's apartment (Boulevard Frère-Orban), de parfumerie (Rue des Guillemins), de nachtclub in Tilff en de garage in Oreye.

Van Guardians of the Galaxy tot frères Dardenne

Nu we toch in Wallonië zijn aanbeland, is ook hier een kleine filmtour geen slecht idee. Wie goed heeft opgelet, herkent in Guardians of the Galaxy uit 2014 het futuristische station van Luik Guillemins. Maar de industriële regio van ons land is natuurlijk de setting bij uitstek voor de sociaal bewogen cinema van de Dardenne-broers. In Palme d'Or-winnaar L'Enfant bijvoorbeeld doorkruist kruimeldief Bruno de stad Seraing met op de achtergrond de werkloze fabrieken langs de oevers van de Maas.

En we gooien nog eens Matthias Schoenaerts in de mix. Zijn romantisch oorlogsdrama Suite Française speelt zich af in Marville, een stadje aan de Frans-Belgische grens dat moet doorgaan voor Bussy bij Parijs. De buitenopnames gebeurden echter in het groene landschap van Henegouwen en Waals-Brabant.

Wie tot slot nog op zoek wil naar de Ardense naturistencamping uit De Patrick komt bedrogen uit. Die locatie blijft vooralsnog geheim.

