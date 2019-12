De Achtervisserij in Gent: een gedroomde filmlocatie

Een verborgen parel in de Arteveldestad, zo'n plek waar de Gentenaars zelf niet vaak komen? We vroegen het aan scenariste en regisseur Eva Cools, die tijdens haar studies aan het KASK in Gent landde en er niet meer weg wil.

© WOUTER VAN VAERENBERGH

Cleo is het langspeelfilmdebuut van filmmaakster Eva Cools. Het is het hoopvolle verhaal van een 17-jarig meisje dat in een auto-ongeval met vluchtmisdrijf haar beide ouders verliest. Om dat plots verlies te verwerken stort Cleo zich in het Brusselse nachtleven, maar ervaart ze ook de helende kracht van klassieke pianomuziek.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×