De zomervakantie is officieel begonnen. Heb je tijd te veel en inspiratie te weinig? Deze zeven doe-tips brengen heil.

Cinema onder de sterren bij Spoor Oost in Antwerpen

'Hoe kunnen een vakantie in Borgerhout extra glans geven?'. Met die vraag in het achterhoofd organiseren Jef van den Bergh en Arne Brickman deze zomer de openluchtcinema Spoor Oost in Antwerpen. Om de twee weken speelt er een openluchtfilm die elke keer gekozen en gehost wordt door een andere lokale organisatie. Het event is gratis, maar de plaatsen zijn omwille van de coronacrisis beperkt tot 150. Twijfel niet te lang, want de eerste vertoning, deze zaterdag, is al volledig volzet.

Inschrijven kan via de Facebook-pagina van Cinema Oost

. © Getty Images

Plezante planten in Gent

Wie tijdens de lockdown groene vingers gekweekt heeft, kan z'n hartje ophalen bij de pop-up Plezante & Uitzonderlijke Planten (PUP), die dit weekend neerstrijkt in Gent. Het vertrouwde concept is ongewijzigd: een riant aanbod aan (te) gekke kamerplanten die vers van de kweker komen. In de pop-upshop kan je niet alleen planten kopen, maar ook leren hoe je ze zelf stekt, verzorgt en verpot. Je leert er van plantfluencer Thomas Goyvearts waar je je planten best zet en hoe je ze een lang en gelukkig leven bezorgt.

PUP is te vinden in Dok Nood te Gent en is open van donderdag 2 juli tot zondag 4 juli. Meer info over de workshops via de site van Planttrekker, het virtuele alterego van Thomas Goyvaerts.

Paspoppenparade in Antwerpen

Meer dan twintig kunstenaars uit België en Nederland hebben krachten gebundeld voor We're All Humans, de derde paspopparade in Antwerpen. Dit kunstcollectief heeft een vijftigtal paspoppen in een artistiek jasje gestoken en verspreid in straten en etalages in het oude stadsdeel in Antwerpen. Om het vandalisme van de vorige jaren voor te zijn, zijn de kunstwerken ondergebracht in glazen scheepscontainers. Je kan ze nog de hele zomer bewonderen. De paspoppen worden na de zomer geveild voor het goede doel.

De paspoppen zijn te vinden via de We're All Humans Route die loopt langs het Havenhuis, de Rijnkaai, de Napoleonskaai, de Koolkaai 2, de Ernest Van Dijckkaai, de Hoogstraat, de Kloosterstraat, de Scheldestraat en de Bolivarplaats.

Enkele van de beschilderde paspoppen van We're all humans. © Foto R.V.

Rondneuzen in het tekenatelier van Victor Horta in Brussel

Op de iets minder zonnige dagen kunnen Art Nouveau-fans een kijkje nemen in het tekenatelier van Victor Horta, dat lange tijd gesloten bleef door restauratiewerken. Via nooit eerder tentoongestelde mallen krijg je inzicht in het creatief proces van de gerenommeerde Brusselse architect. Ook de nieuwe expo 'Ateliergeheimen' brengt het denkproces van grootmeesters als William Morris, Henry van de Velde en Charles R. Mackintosh in beeld. Je krijgt te zien hoe eenvoudige potloodtekeningen uitgroeien tot spectaculaire stoffen of buitengewoon behangpapier. De 80 schetsen, waarvan er 61 nu voor het eerst geëxposeerd worden, zijn opgedeeld in de thema's eclecticisme, natuur, stilering en geometrie. Niet toevallig de belangrijkste trends in de Art Nouveau.

De expo loopt nog tot 27 september. Alle praktische info via de website van het Hortamuseum

Barbecueën op een vlot in Boom

Culinaire verwennerijen, een afgelegen meer en een idyllische tafelsetting: dat zijn al enkele jaren de hoofdingrediënten van het pop-uprestaurant Dinner on a Lake. Door de coronacrisis is het concept lichtjes gewijzigd. Dit jaar neem je in select gezelschap plaats aan drijvende tafels, waar je kan genieten van een gastronomische barbecue op veilige afstand van elkaar. Nadien kan je overnachten in een luxueuze tipi naast het water. Het pop-uprestaurant is de hele zomer open, reserveren kan gewoon via de website. Oorspronkelijk zou het restaurant het hele zomer drijven in Nijlen, maar door een geschil met de buurtbewoners is het moeten verhuizen naar De Schorre in Boom.

Een avondje dineren kan vanaf 150 euro per persoon. Meer info via dinneronthelake.com

Cartoonwandeling in Knokke-Heist

Wie nog op zoek is naar leuke gezinsuitstapjes kan naar Knokke-Heist afzakken voor het jaarlijkse Cartoonfestival. In plaats van de gebruikelijke tent op het Helenplein is er deze keer een openluchttentoonstelling met een wandel-of fietsroute doorheen de badstad. Je kan er een veertigtal cartoons spotten, die allemaal strategisch opgesteld staan naast vernieuwde speeltuintjes. Bekende cartoonisten als Eva Mouton, Lectrr en Steve Michiels geven met hun grappige tekeningen antwoorden op vragen als 'Wat brengt mensen samen?' en 'Waarom hechten we zoveel belang aan samenzijn?'.

Het cartoonfestival loopt nog tot 30 augustus. Je kan de cartoonwandeling beginnen waar je maar wil, de locaties zijn terug te vinden op deze kaart. Aan Cultuurcentrum Scharpoord staat een caravan waar je terecht kan voor alle info.

Een cartoon van Kim © Cartoonfestival Knokke-Heist

Cocktails drinken tussen de palmbomen in Brussel

Palmbomen, cocktails en frisse zomerdeuntjes. Jardin, een nieuwe rooftopbar in Brussel, mikt op een instant vakantiegevoel. De zomerbar is een project van drie Brusselaars die de bovenverdieping van het oude Actirisgebouw tijdelijk huren van het antikraakbedrijf Entrakt. Die geeft het gebouw een creatieve invulling tot het volledig gerenoveerd is. Er is plaats voor zo'n 150 à 200 bezoekers, voor groepen ligt het maximum op tien personen per tafel.

De bar is elke zonnige zomerdag open van 12 tot 23 uur. De ingang bevindt zich in de Kiekenmarkt nummer 7.

