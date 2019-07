Set-jetting op vakantie: op zoek naar iconische filmlocaties in Europa

King's Landing, de stad die een sleutelrol speelt in de HBO-serie Game of Thrones, is overduidelijk in Dubrovnik opgenomen. De zuidelijke Kroatische stad bleek de perfecte locatie vanwege zijn ligging aan zee, de stadsomwallingen en het doolhof van kleine steegjes. De Middellandse Zee vormt het strijdtoneel voor de epische Battle of Blackwater, in de hoofdstraat naar de kathedraal werd de vernederende boetedoening van Cersei opgenomen (foto), terwijl het Gradac Park als decor diende voor de koninklijke bruiloft Purple Wedding Feast. Voer voor heel wat set jetting, dus. In totaal zijn er elf filmlocaties van Game of Thrones te vinden in Dubrovnik.