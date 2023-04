Op design safari of kamperen tussen natuurschetsen: 3 arty stays voor kunstliefhebbers

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt naar de beste tips voor trips. Deze week schrijft ze over arty stays en kunst in de natuur.

Terug naar de Gouden Eeuw

Aan de oevers van het IJmeer, net boven Amsterdam, opende boetiekhotel De Durgerdam, genoemd naar een gelijknamig dijkdorpje. Tussen zeilboten en vissers, weilanden en maritiem erfgoed lijkt de tijd hier stil te staan. Je kunt vanuit Amsterdam met de boot hierheen varen en eenmaal aangemeerd, wandel je via de kade zo het hotel binnen. In de gerenoveerde herberg tekenen schilderijen van oude Nederlandse schildermeesters zoals Pieter Jansz. van Berendrecht de sfeer. Het hele hotel ademt de Gouden Eeuw en kunstliefhebbers kijken hun ogen uit.

Vanaf 244 euro voor een tweepersoonskamer, dedurgerdam.com

© Studio Unfolded

Kunst & kamperen

Het Yosemite National Park in het westen van de Verenigde Staten heeft een heus art team dat elk jaar een rijk aanbod aan kunstklassen samenstelt. Je kunt er terecht voor ‘outdoor art workshops’, ‘drop-in kids’ classes’ of ‘immersive art trips’. Je leert onder begeleiding van een kunstenaar aquarel tekenen en natuurschetsen maken of kunt met potloden, tekenboek en tent gaan kamperen in het hart van het park.

Vanaf 20 dollar per persoon, de kinderklassen zijn gratis, yosemite.org/experience/art

© GF

Arty safari

The Art House Collection is een website die arty stays in het zuiden van Afrika verzamelt. De focus ligt op Zuid-Afrika, maar je vindt er ook enkele verblijven in Namibië en Botswana. Alle villa’s, vakantieappartementen, hotels of safarilodges zijn ingericht met lokale kunstwerken en Afrikaans design. Medeoprichter van The Art House Collection is Elana Brundyn, voormalig directeur van Zeitz MOCAA, het Museum of Contemporary African Art in Kaapstad.

arthouse-collection.com