Ook in eigen land valt er veel moois te ontdekken. In deze reeks bezoeken we verrassende plekken in eigen land. Deze week: 12 uur in de Pajotse parel O.L.V. Lombeek, langs echte en eufemistische kapelletjes.

Het Toscane van het Pajottenland dankt haar naam (en bijnaam) aan de vruchtbare vallei van de Lome-beek, waar de Romeinen het al fijn vertoeven vonden. Dat O.L.V.-Lombeek in 1965 opging in de fusiegemeente Roosdaal, een cluster van pittoreske Pajotse dorpjes, steekt nog altijd een beetje. In 2008 werd het dorp nog verkozen als mooiste dorp van Vlaams-Brabant omwille van het landschap dat rechtstreeks uit een Bruegel-werk gecopy-pastet lijkt en de frappante dorpskathedraal. Ideaal voor een zomerse plattelandsuitstap, bij voorkeur op een zondag in augustus - dan openen de dorpelingen het liefst de deuren van hun toeristische trekpleisters.

© Lander Loeckx-Toerisme Vlaams-Brabant

9u30 - Woestijnwandeling

Het gehucht De Woestijn strekt zich uit over Roosdaal (met dus Loemek - volgens de lokale tongval) en Gooik. De naam heeft niets te maken met zand maar komt van het Oudnederlandse 'wastina' of woestenij, grond die ongeschikt was voor landbouw. Nu tieren de gewassen er welig en is het er erg mooi wandelen. Mocht je een overnachting overwegen: de gelijknamige B&B, gelegen tussen de velden, is een aanrader.

Wandel na het ontbijt de luttele drie minuten richting 'Woestijnkapel' (of nog: de 'Kapel van het Heilig Kruis'). Deze werd oorspronkelijk opgericht in de dertiende eeuw, het huidige exemplaar dateert van 1600. Volgens de overlevering werd de eerste gebouwd op de plek waar een schaapherder een koperen kruisbeeld had gevonden. Hij bracht het tot driemaal toe naar de kerk van Gooik maar 's ochtends lag het telkens koppig weer op de originele plaats. De kapel, met haar mooie ligging, is een populaire trouwplek maar ook pelgrims weten haar al eeuwen te vinden. Ze ligt op het Jacobskerkenpad naar Santiago de Compostella en kreeg in juli 2010 de felbegeerde ingemetselde schelp.

Woestijnkapel © Lander Loeckx-Toerisme Vlaams-Brabant

11u - Platbollen en geuze

Een kilometer verderop kom je terecht op het terras van Café Den Haas. Er wordt al sinds 1871 bier geschonken, en wellicht ook al zo lang het platbolspel gespeeld op de authentieke 'bollebaan'. Er zijn verschillende regionale varianten van het bollen (dat blijkbaar aan de basis ligt van uitdrukkingen als 'holderdebolder' en 'bol het af') waarbij je - een surrogaat van - kaasbollen met veel animo zo dicht mogelijk tegen het doel moet zien te rollen. De ploeg of deelnemer wiens bol het dichtstbij ligt, krijgt punten gelijk aan het aantal bollen die dichter bij de staak liggen dan de dichtste bol van de tegenpartij. Wie het eerst negen punten haalt, wint.

Daar krijg je uiteraard dorst van. Op de kaart staan de gekende streekbieren zoals geuze en kriek, traditioneel vergezeld van de obligate boterham met kop, hesp of platte kaas. Ideaal als lunch voor je de tocht hervat. Op zondag is het café open van 10 tot 24 uur.

Cafe Den Haas © Lander Loeckx-Toerisme Vlaams-Brabant

13u - Wandeling naar de Zeppos-molen

Vertrek vervolgens voor een wandeling door het glooiende landschap richting dorp. Na anderhalve kilometer, stuit je op de Hertboommolen. De windmolen waar in de jaren zestig de tv-serie Kapitein Zeppos opgenomen werd, staat al vermeld onder die benaming in een cijnsboek uit 1391 maar kreeg in de 20ste eeuw de bijnaam 'Tragische Molen', na twee lugubere moorden op diezelfde locatie. In de schuur van het Molenhof zit nu het Hertboommolenmuseum en een onthaalruimte voor bezoekers. Ontdek er alles over de geschiedenis van de molen en sluit af met een koffie in museumcafé De Zeppos voor je opnieuw tussen de velden verdwijnt. Het Hertboommolenmuseum is 's zondags open van 11 tot 17 uur en kost 4 euro. De molen bezoek je gratis.

Zepposmolen © Lander Loeckx-Toerisme Vlaams-Brabant

14.30u - Naar de kerk

Via de Windmolen- en Koning Albertstraat kom je - voorbij kasteeldomein Rokkenborg en de 18de-eeuwse afspanning 'De Kroon' - uit in het centrum. In de typische dorpskern, tegenover het dorpsschooltje, pronkt de historische Onze-Lieve-Vrouw-kerk. Het dorp was in de veertiende eeuw een succesvolle bedevaartsplaats, en dat vroeg om een bijpassend symbool: een minikathedraal. Het staaltje van Brabantse vroeg-gotiek zit vol historische kunstschatten, zoals het Goynautorgel en beelden uit de vijftiende en zestiende eeuw. De figuurtjes uit het mysterieuze en veelbesproken Mariaretabel werden zelfs een paar keer gestolen en, godzijdank, teruggevonden. De Onze-Lieve-Vrouw-kerk kan je bezoeken tijdens de jaarlijkse opendeurdagen, de eerste vier zondagen van augustus (14 tot 18 uur). Momenteel gaan er geen misvieringen meer door.

Naast de kerk ligt traditiegetrouw het dorpscafé 'Café Pajottenland', ooit nog het decor van de VTM-reeks Amateurs (en enkele scènes van Kapitein Zeppos). Of de leegloop parallel liep met die van de kerk is maar de vraag: in 2018 werd hier helaas, na 100 jaar, de laatste pint getapt.

Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lombeek © Toerisme Vlaams-Brabant-Rudy Engels

16u - Fietsen of scooteren

Naast een aantal goed bewegwijzerde wandellussen, loopt er een stuk van het Wandelnetwerk Pajottenland door de gemeente. Maar je kan er ook fantastisch fietsen via het knooppuntennetwerk en mountainbikeparcours. Nog een aanrader is een tocht langs de mooiste plekjes van het Pajottenland en de Zennevallei met een scooter. Er zijn verschillende routes langs trekpleisters als het Kasteel van Beersel, het Hallerbos en ander natuurschoon in de regio. Bij het verhuurbedrijf Scootertours kan je ineens ook overnachten in een ecologisch natuurhuisje.

Fietsen in het Pajottenland © Lander Loeckx-Toerisme Vlaams-Brabant

19u - Aperitief en diner

Op een kwartiertje stappen van de Woestijn zit het prima Restaurant de Wingerd, met een verzorgde, hedendaagse keuken en persoonlijke bediening. Of opteer voor vlees- en wijnrestaurant Popelier, alleen al voor het terras serieus de moeite. De zaak is erg mooi gelegen, op een halfuur wandelen van de Lombeekse dorpskern. Ze serveren vooral pure vleesgerechten uit de houtskooloven maar ook seizoensgebonden visgrillades met verse groenten uit eigen tuin. Daarbij worden verrassende kwaliteitswijnen geschonken. Ze hebben trouwens zelf ook een kleine, duurzame wijngaard, in de schaduw van het Kasteel van Saffelberg, tegenover het restaurant.

© Popelier

Meer dan één dag tijd?

Brei er dan een geuzetour aan vast, per fiets of scooter, langs de lambiekbrouwerijen en geuzestekerijen van de Zennevallei. Stop onderweg voor een extra glas bij beruchte geuzeschenkers als het Gooikse Volkscafé De Cam of, 'Beste Bierbestemming ter Wereld', café In de Verzekering tegen de Grote Dorst In Eizeringen - enkel open op, jawel, zon- en feestdagen.

