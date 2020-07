Ook in eigen land valt er genoeg avontuur te rapen. In deze reeks bezoeken we verrassende plekken in eigen land. Deze week: 12 uur in het Limburgse Hamont-Achel, vermoedelijk een van de kleinste steden in ons land.

Een eigen trappist, een prijswinnende kaas en een wandel- en fietspadennetwerk om U tegen te zeggen. Hamont-Achel is misschien niet bijster groot, maar zit vol verrassingen. Om te beginnen is het historisch gezien geen dorp, maar een stad. Dat wordt er trots verkondigd in de straten en op de toeristische dienst. Wij stippelden het perfecte citytripparcours uit.

9u - Bezoek aan de kaasmakerij

Je begint de dag met een culinair hoogtepunt: een bezoek aan kaasmakerij Het Catharinadal. De familiezaak wordt gerund door Peter Boonen, die je een blik achter de schermen gunt tijdens een rondleiding of zijn vakkennis doorgeeft tijdens een workshop. Zijn Achelse Blauwschimmelkaas won in 2009 een Caseus Award in Lyon en ook koning Albert I is fan. De oplage is helaas beperkt. Door het arbeidsintensieve proces maken Peter en zijn vrouw slechts één Achelse Blauwe per dag. Gelukkig is de rest van het aanbod ook overheerlijk.

De rondleidingen zijn in groep en vooraf te reserveren. Meer info en prijzen via catharinadal.be

Peter (links) en Bert (rechts) Boonen, die drijvende kracht van kaasmakerij Catharinadal © Foto R.V.

10u30 - Trappistenwandeling

Met de Achel Trappist heeft Hamont-Achel officieel z'n eigen bier. Om dat in de verf te zetten zijn er elf trappistenroutes uitgestippeld, elk tussen de 3 en de 11 kilometer lang. Eentje daarvan is trouwens ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De wandelingen leiden je door het groene Achel en het historische stadscentrum van Hamont. De cafés die je onderweg passeert serveren lokale lekkernijen.

Meer info over de vertrekpunten van de wandelroutes vind je hier.

De trappistenwandelingen staan goed aangegeven via bordjes. © Foto Hamont-Achel

12u - lunch

Voor een snelle hap kan je terecht in Bread Pit, een broodjeszaak en frituur die alleen al voor de naam en de bijbehorende Instagram-foto het bezoeken waard is. Er is een terras, maar dat ligt wel vlak naast de enige min of meer drukke baan in de omgeving. Wie liever iets warm eet of de Achelse Blauwe wil uittesten in croque monsieur-vorm, houdt beter halt bij de Kapetulie in het centrum van Achel.

De beroemde Achelse Blauwe wordt in de Kapetuli gebruikt om croque monsieurs te maken © Foto Catharinadal

13u - Achelse Kluis of de Sint-Benedictusabdij

Een bezoek aan Hamont-Achel is niet compleet zonder een stop aan de Sint-Benedictusabdij, in de volksmond beter bekend als de Achelse Kluis. De omgeving is groen, idyllisch en heerlijk rustig. De kluis is het startpunt van meerdere trappistenwandelingen. Nadien kan er uitblazen op het terras en je slag slaan in de abdijshop. Groepen van tien personen kunnen ook opteren voor een rondleiding in de brouwerij. Die rondleidingen gebeuren met een mondmasker, de gids draagt een face shield om te zorgen dat alles coranaproof verloopt.

Meer info via achelsekluis.org

De Achelse Kluis © Stad Hamont-Achel

15u - Fietsen of paardrijden

Met maar liefst 4.373 hectare natuurgebied is Hamont-Achel behoorlijk groen. Je vindt er naald- en loofbossen, open vlaktes, schattige beken en zelfs een mysterieuze witte berg. Fietsen kan er zowat overal via de befaamde Fietsknooppunten. Wie liever een vooraf uitgestippelde route volgt, kan opteren voor de Landbouwfietsroute: een traject van 29 kilometer dat vertrekt in het centrum van Hamont.

Als het iets avontuurlijker mag zijn, dan kan je dit prachtige natuurgebied ook te paard te verkennen. De Flaming Star Range organiseert buitenritten op elk niveau en van een variabele lengte. Zelfs meerdaagse tochten zijn mogelijk. Vanop zo'n paardenrug ogen de weidse vlaktes nog indrukwekkender. Veel verbeelding is er niet nodig om je aan de andere kant van de wereld te wanen.

Meer info over de fietsroutes en het fietsverhuur vind je hier. Meer info over de buitenritten en de prijzen via de website van de Flaming Star Range

Jos Rutten, de zaakvoerder van de Flaming Star Range, tijdens een van de buitenritten © Flaming Star Range

17u - Krulbollen

Sinds 2010 is krulbollen officieel erkend als cultureel erfgoed. Toch is deze oorspronkelijk West-Vlaamse volkssport relatief onbekend. Het is een combinatie van bowling en petanque waarbij je dikke, platte schrijven, de zogenaamde krulbollen, zo dicht mogelijk bij het paaltje rolt. Reken op minimaal twee uur om het spel in de vingers te krijgen en een partijtje te spelen.

Een spelletje krulbol kost 6 euro, maar daarvoor krijg je ook twee consumpties. Het terrein reserveer je via joscorstjens@skynet.be.

19u - Aperitief en diner

Voor het diner zijn er twee zeer degelijke opties. Zo is er restaurant Het Kompenhof, een kwaliteitskeuken met Franse toets. Je kiest er tussen 3, 4 of 5 gangen, à la carte of all-in. De wijnselectie is een zorgvuldige balans tussen vertrouwd en verrassend. Gezellig tafelen kan ook in de Corridor, een typisch Belgische bistro met een intiem terras. De wijn is er heerlijk, net zoals de macaroni ham-kaas en de milkshakes.

Meer info over openingsuren en reservaties via corridor.be/ Meer info over de kaart en reserveringsmogelijkheden bij het Kompenhof via kompenhof.be

Meer dan één dag tijd? Huur een fiets gedurende een paar dagen en verken de Bosland Trail, met het intussen wereldberoemde en alom geprezen fietspad 'Tussen de bomen'.

Naast fietsen zijn ook de opties om te mountainbiken legio

Via het VVV-kantoor kan je ook begeleide natuurwandelingen regelen

