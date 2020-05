Wallonië biedt een ruime waaier aan wandelingen, voor beginners én gevorderden. Wil je er stevig de pas in zetten? Of doe je het liever rustig aan? Acht suggesties voor alle soorten wandelaars.

N°1: Sportief - Een duizelingwekkende tocht

Start: uitkijkpunt van Rochehaut Lengte: 5 km (lus)

Start: uitkijkpunt van Rochehaut Lengte: 5 km (lus) Markering: rode ruit Moeilijkheidsgraad: moeilijk Rochehaut wordt omgeven door uitgestrekte bossen in het verlengde van de steile hellingen langs de Semois. De bekendste wandeling, nr. 43, vertrekt in het centrum van Rochehaut en heet 'La Promenade des Echelles' (de ladderwandeling). Een kolfje naar de hand van sportieve wandelaars, gezien de forse hoogteverschillen. Ze is amper vijf kilometer lang, maar je moet wel rekenen op minimaal 3 uur. Na de afdaling naar de Semois volgt het pad de rivier, om dan plots stevig te stijgen. Vervolgens gaat het via vier metalen ladders over enkele grote rotsen. De uitzichten zijn alvast adembenemend. Via het laatste, rustiger deel van het traject arriveer je weer in het dorp. bouillon-tourisme.beDuur: een halve dag + bevers spotten in de avonduren De bevers hebben Wallonië heroverd. Een vereniging van natuurgidsen biedt de mogelijkheid om langs hun favoriete rivieren te wandelen, op zoek naar de sporen van hun aanwezigheid: afgeknaagde stammen, houtspaanders en natuurlijk de prachtige beverdammen, die tot 3 m hoog en 200 m lang kunnen worden. Na de mens is de bever het zoogdier dat zijn omgeving het meest verandert. Wanneer een beverfamilie zich vestigt in een vallei, profiteert het hele ecosysteem ervan: vissen, kikkers, otters, reigers, zwarte ooievaars en ijsvogels keren terug als bewoners van een gastvrije habitat. De korte film die aansluitend bij de wandeling wordt vertoond, zal alvast heel wat misverstanden uit de weg ruimen: bevers eten geen vissen en tasten geen bossen aan. En met hun dammen zuiveren ze het water. Bureau des Guides, 0498 04 30 68, guidesoffice.eu Start: parkeerterrein van Sedoz Lengte: 7 km (lus) Markering: blauwe rechthoek Moeilijkheidsgraad: gemiddeld Smeer de kuiten al maar in! Deze wandeling in het bekken van de Amblève voert je door uitgesleten valleien langs een van de meest bucolische riviertjes van het land. De vallei van de Ninglinspo is beschermd sinds 1949 en mag worden beschouwd als een van de meest ongerepte plekken van Hoog-België. Deze voor ons land unieke bergrivier, gemarkeerd door watervallen, waterbassins en stroomversnellingen, is slechts 3,5 km lang, maar heeft wel een gemiddelde stijgingsgraad van 7,5%. Deze prachtige wandeling gaat volledig door bosgebied met flink wat hoogteverschillen, maar ze is goed uitgerust met bruggen, touwen en loopbruggen. Erg romantisch zijn de bains, waaronder het Bad van het Hert en het Bad van Diana, bijna boven op de heuvel. ovatourisme.beStart: Saint-Etiennekerk, Ohain Lengte: 6,7 km Markering: wandeling nr. 23 Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk Deze luswandeling begint en eindigt in het centrum van het charmante dorpje Ohain, tegenover de Saint-Etiennekerk, waarvan de enorme toren, bekend als de ' tour sarrasine', uitkijkt over de Smohain-vallei, een zijrivier van de Lasne. Het pad doorkruist enkele weiden en voert vervolgens door de beuken- en dennenbossen van Ohain. Uniek op deze wandeling zijn de prachtige holle wegen, die door de eeuwen heen werden gevormd door boeren en dorpelingen.Kaart en beschrijving in de topografische gids nr. 2, '15 nouvelles promenades à Lasne', uitgegeven door Lasne Nature en de toeristische dienst van Lasne, lasne-nature.be Start: Tour du Millénaire (Croix-Scaille) Lengte: 7,4 km (lus) Markering: gele rechthoek (wandeling 41) Moeilijkheidsgraad: gemiddeld De wandeling 'Fange de l'Abîme' voert langs de Franse grens en doorkruist een van de laatste overblijfselen van de veenmosgebieden en de turfvlaktes op het plateau van Croix-Scaille. Het traject leidt je via weiden en bossen naar de ingang van het reservaat. Dit is een magische, soms wat unheimliche wereld. Via knuppelpaden loop je over de turfvlakte. Bij de uitgang van het reservaat zorgen houten sluisjes ervoor dat het water wordt vastgehouden, naast een vreedzaam klaterend beekje. Langs een sparrenbos loopt het pad terug naar het vertrekpunt, de Millenniumtoren. visitardenne.comStart: rue de Plannois 99, Herbeumont Lengte: 3,5 km (heen en weer) Markering: Sentier des Songes Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk In de Gaume hebben natuurminnende kunstenaars de 'Sentiers des Songes' (de droompaden) bedacht. Ze bestaan uit drie 'landart'-routes om bij weg te dromen. Langs deze paden werden creaties geïnstalleerd, geïnspireerd op de charmes van de natuur en de natuurlijke rijkdommen. Deze speelse, tot de verbeelding sprekende werken geven een extra dimensie aan de bossen, de waterpartijen en enkele vestingwerken. Een van deze paden, 'Entre ruisseau et brume' (tussen beek en nevel), laat je kennismaken met de vallei van de Antrogne, een meanderend riviertje dat uitmondt in de Semois. soleildegaume.beStart: abdij van Orval Lengte: 11,5 km Markering: blauw Moeilijkheidsgraad: gemiddeld Orval, in het hart van de Gaume, is voor de meeste mensen synoniem van abdij en trappistenbier. Weinig bezoekers blijven hangen om de omgeving te ontdekken. De 'promenade de Chameleux' vertrekt aan de abdij en slingert zich op de grens van België en Frankrijk naar het gelijknamige dorp. Mis vooral het ommetje naar Williers niet, dat bekendstaat als een van de kleinste dorpen van Frankrijk. Onderweg ontdek je nog Gallo-Romeinse resten en de overblijfselen van de smederijen van Orval, zonder de Abdij van Orval zelf te vergeten. visitardenne.comStart: Ferme de la Planche, Montleban 75, 6674 Gouvy Lengte: 3 km Tarief: 5 euro Deze wandeling is geschikt voor alle leeftijden en richt zich in het bijzonder tot iedereen die het aandurft om blootsvoets door het bos te wandelen, om zo de verscheidenheid aan materialen te ervaren. Het is aanvankelijk misschien wat vreemd, maar al snel word je overweldigd door een gevoel van vrijheid. Dit blotevoetenpad loopt door bossen en weiden, langs beekjes en boerderijdieren, en biedt prachtige uitzichten. Aarde, hout, steen, zand, water, allerlei organische materialen... geven telkens weer een andere, aparte sensatie. Er zijn rust- en picknickplaatsen en aan het eind van het pad is er de mogelijkheid om je voeten te wassen. Op de boerderij kun je ook agrogolfen (op een weide, met een grote bal) en tochtjes maken op ezels en pony's. sentierpiedsnus.be