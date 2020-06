Het hoeft niet altijd het Zwarte Woud of de Pyreneeën te zijn, ook in eigen land kan je gerust enkele dagen duchtig trekken door de natuur. Het Grote Netewoud linkt in hartje Kempen 340 hectare natuurin aan elkaar, meteen goed voor 43 km in de benen.

Langs de Grote Nete in Mol, Balen, Meerhout en Geel kan je een meerdaagse wandeltocht plannen langs een gevarieerd landschap van vennen, broekbossen, droge heide, stuifduinen en bloemrijke weiden. Je reist makkelijk naar het treinstation in Balen, 43 km later bereik je via wandelknooppunten het station van Geel. Er komen nog steeds routes en overnachtingsplaatsen in de natuur bij zodat je later de tocht nog een keertje kan overdoen.

Wandelroutes voor het gezin

Het bezoekerscentrum ligt op een historische site in een gerenoveerde 17de eeuwse Watermolen, je kan er terecht voor informatie en een drankje. Er worden bovendien allerlei activiteiten georganiseerd, zoals het Totterpad voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het avontuurlijk wandelpad van 1,6 km vertrekt en eindigt aan het bezoekerscentrum en gaat onder meer langs een boomstambrug, houten balkjes, wilgentunnels en een vogelkooi waar je in kan klimmen. Het plannetje met doe-opdrachten pik je op in het bezoekerscentrum of aan de burcht van Bernard de bever. Op de site van Natuurpunt vind je ook de wandelgids 'Ontdek het Grote Netewoud' met negen andere wandelingen voor het hele gezin.

Voorpret

Voor wie niet kan wachten, alvast een voorproefje van de wisselende natuur onderweg.

© Natuurpunt

© Natuurpunt

© Natuurpunt

© Natuurpunt

© Natuurpunt

© Natuurpunt

© Natuurpunt

© Natuurpunt

© Natuurpunt

Lees ook

Dit zijn de mooiste wandelroutes in Duitsland

De mooiste wandelroutes langs de kust

Lang wandelen in Frankrijk: dit zijn de mooiste meerdaagse wandeltochten

Langste kustpad ter wereld opent dit jaar

De mooiste wandelroutes in Luxemburg

Wandelen door het achterland van het Zwin

Langs de Grote Nete in Mol, Balen, Meerhout en Geel kan je een meerdaagse wandeltocht plannen langs een gevarieerd landschap van vennen, broekbossen, droge heide, stuifduinen en bloemrijke weiden. Je reist makkelijk naar het treinstation in Balen, 43 km later bereik je via wandelknooppunten het station van Geel. Er komen nog steeds routes en overnachtingsplaatsen in de natuur bij zodat je later de tocht nog een keertje kan overdoen. Wandelroutes voor het gezinHet bezoekerscentrum ligt op een historische site in een gerenoveerde 17de eeuwse Watermolen, je kan er terecht voor informatie en een drankje. Er worden bovendien allerlei activiteiten georganiseerd, zoals het Totterpad voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het avontuurlijk wandelpad van 1,6 km vertrekt en eindigt aan het bezoekerscentrum en gaat onder meer langs een boomstambrug, houten balkjes, wilgentunnels en een vogelkooi waar je in kan klimmen. Het plannetje met doe-opdrachten pik je op in het bezoekerscentrum of aan de burcht van Bernard de bever. Op de site van Natuurpunt vind je ook de wandelgids 'Ontdek het Grote Netewoud' met negen andere wandelingen voor het hele gezin.VoorpretVoor wie niet kan wachten, alvast een voorproefje van de wisselende natuur onderweg.