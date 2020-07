Het is op kleine plekken dat je het meest verrast wordt. Een dagtrip in Edegem biedt heel wat variatie. Fiets langs historische sites, picknick in de natuur en vergeet niet te pauzeren voor een ijsje.

Geen gekke attracties in de Zuid-Antwerpse woongemeente. Wel enkele kleine parels om te ontdekken tijdens een ontspannende dagtrip. Alle adresjes liggen immers op fietsafstand van elkaar.

De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Basiliek in Edegem © Toerisme Zuidrand

10u- Op bedevaart

De dag begint met een stukje geschiedenis in de Lourdesgrot en de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Basiliek. Hoewel er in de volksmond al lang sprake was van 'de basiliek', werd de kerk pas in 2008 door paus Benedictus tot basilica minor verheven als eerbetoon aan haar 75-jarig bestaan. De basiliek werd gebouwd om soelaas te bieden aan een groeiend aantal bedevaarders. Edegem was met zijn Lourdesgrot immers een populair bedevaartsoord geworden en de nabij gelegen Sint-Antoniuskerk werd te klein om alle kerkgangers op te vangen. Het verbaast dus niet dat ook vandaag gelovigen er komen bidden. Zowel de basiliek als de grot zijn een oase van rust.

De OLV-van Lourdes Basiliek is elke dag open van 9u tot 17u. Enthousiaste inwoners geven er rondleidingen - op 22 juli en 9 augustus. Indien je graag op een andere dag wordt rondgeleid, reserveer je best twee weken op voorhand op cultuur@edegem.be

Frambozen plukken © Getty Images/iStock

11u- Pluk je fruit zelf

Wie trek heeft in een gezonde snack, kan terecht bij 'Pluk je fruit'. Je moet er wel even voor werken. In 2015 begon landbouwer Koen Kerrebrouck met het concept van een pluktuin waar iedereen eigenhandig zijn bessen kan komen halen. 'Het is een nieuwe weg die ik insla omdat het niet gemakkelijk is in de traditionele landbouw', vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. Ecologisch verantwoord is de pluktuin zeker, want plastic verpakking is overbodig. Een emmertje volstaat. In de tuin worden geen pesticide gebruikt waardoor de bessen minder goed bewaren. Best onmiddellijk opeten dus.

Pluk je Fruit, Drie Eikenstraat 13, Edegem. Open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 18u. Eventueel extra openingsuren worden gemeld via Facebook. Meer info op plukjefruit.be

Hof ter Linden © Kempens Landschap

12u- Picknick in het park of koninklijke maaltijd

De pluktuin maakt deel uit van het landgoed rond kasteel Hof ter Linden. De oorsprong van het kasteel dateert uit de 14e eeuw, maar werd door adellijke familie de Neuf in de 18e eeuw herbouwd. Dat er aan de neoclassicistische stijl van weleer weinig veranderd is, maakt van Hof ter Linden waardevol erfgoed. In het westelijke koetshuis van het kasteel, kan je lunchen bij Brasserie Hof ter Linden. Op het kindvriendelijke menu vind je enkele klassiekers terug zoals een koninginnenhapje en tomaat-garnaal, maar ook veggie-opties, zoals een salade met marktgroenten. Daarbij hebben ze een heerlijk uitgebreide dessertkaart. Wie liever in het groen zit, kan uiteraard ook picknicken in het park rond het kasteel.

Brasserie Hof ter Linden, Drie Eikenstraat 5, Edegem. Alle dagen open vanaf 11u. Keuken open vanaf 12u. Meer info op brasseriehofterlinden.be

Fort 5 © Zuidrand

13u- Met de fiets naar het Fort

Vanuit Hof ter Linden kan je verschillende fiets- en wandelroutes nemen naar Fort 5, een complex van oorlogsbunkers middenin het groen. Het fort maakt deel uit van de 19e eeuwse Brialmontgordel rond Antwerpen. Interessant weetje: in de Eerste Wereldoorlog fungeerde die als executieplaats en in de Tweede als opslagplaats voor de Duitsers. Ook in Fort 5 kan je rondgeleid worden door enthousiaste inwoners, als je maar op tijd reserveert. Beloon jezelf na de wandeling door langs te gaan bij ijsjeszaak Glace Jozef. Tip: vraag zeker naar streekspecialiteit 'de Piroul', een krokant wafelrolletje met vanille-ijs vanbinnen en aan de uiteindes gedipt in chocolade.

Fort V-straat, Edegem. Indien je graag rondgeleid wordt, kan je contact opnemen met cultuur@edegem.be

Glace Jozef, Onafhankelijkheidsstraat 114. Open van woensdag tot zondag van 13u30 tot 21u. Maandag en dinsdag zijn sluitingsdagen. Meer info op www.glacejozef.be

16u- Heerlijk snuisteren

Wanneer je even genoeg groen gezien hebt, is het tijd om de stad in te trekken. Boezemvriendinnen Britt Vinck en Julie Debont verwelkomen je graag op in hun modezaak 'L'une et l'autre'. Ze verkopen zowel vertrouwde als minder bekende merken, met eenvoud en kwaliteit als de rode draad. Je ontdekt er de merken Âme en Rodejber, maar vindt er ook Ganni en Closed terug. Momenteel werken de vriendinnen aan eigen ontwerpen, handgemaakt in Antwerpen. Met succes, want hun 'Monaco dress' was onmiddellijk uitverkocht. Wie eerder gastronomische interesses heeft, kan een kijkje nemen bij Fred Finest Market. De delicatessenzaak met een zwak voor Italië verkoopt truffel-specialiteiten en tapenades, maar ook enkele streekproducten. De 'Strange Donkey' gin, bijvoorbeeld, is een pittig drankje met knipoog naar de koppige reputatie van de locals. Omwille van de coronamaatregelen wordt slechts 1 klant of 1 koppel in de winkel toegelaten.

L'une et l'autre, Hovestraat 2, Edegem. Open van dinsdag tot vrijdag van 10u30 tot 18u30 en zaterdag van 10u tot 18u. Ook open op afspraak. Meer info op lune-lautre.com

Fred Finest Market, Strijdersstraat 36, Edegem. Open van woensdag tot vrijdag van 8u tot 13u en van 14u tot 18u30. Doorlopend open in het weekend van 8u tot 18u. Maandag en dinsdag gesloten. Meer info op www.fredfinestmarket.be

The Stable © The Stable

18u- Sober tafelen

Wanneer het tijd is om de voeten onder tafel te schuiven, zijn deze opties zeker de moeite waard. In het oostelijke koetshuis van Hof ter Linden ligt gastronomisch restaurant The Stable. In wat vroeger stallen waren, kan je nu dineren in een esthetisch ruige setting ontworpen door architect Dieter Vander Velpen. Denk aan donker hout en grijs marmer. Blijf je liever in het centrum of heb je een voorkeur voor simpele keuken? Dan is Brasseria da Mauro misschien wel jouw ding. De Italiaan uit Bari schotelt je trots zijn cucina povera voor, letterlijk vertaald betekent dit 'arme keuken'. Verwacht je dus niet aan complexe smaakcombinaties, wel aan sobere gerechten gemaakt met kwalitatieve ingrediënten. Het terras ligt pal op het gemeenteplein dus je kan het moeilijk missen.

The Stable, Drie Eikenstraat 1, Edegem. Open van woensdag tot zaterdag. Lunch van 12u-16u. Diner van 19u tot 23u. Menu en reservaties op stablerestaurant.be

Brasseria da Mauro, Gemeenteplein 4, Edegem. Open van dinsdag tot zondag 12-14u30 en van 18u tot 22u. Meer info op labrasseria.be

Lees ook: Op dagtrip naar Hamont-Achel: kaas maken, krulbollen en trappist drinken

