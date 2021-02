Uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat het gedrag van groene zeeschildpadden sterk veranderd wanneer ze gevoerd worden door toeristen. Dat maakt de toch al bedreigde dieren nog kwetsbaarder.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit maakten kleine camera's vast op de rug van vijf groene zeeschildpadden op de Bahama's. Nadat de camera's vijf uur opnamen hebben gemaakt, laten ze vanzelf los en drijven ze naar de oppervlakte.

Op de beelden is te zien dat toeristen de dieren stukjes inktvis voeren. Groene zeeschildpadden eten van nature overwegend vegetarisch: ze eten vooral zeegrassen. Doordat toeristen ze inktvis geven, verandert hun voedingspatroon. In gebieden waar ze door toeristen gevoerd worden, eten ze zesmaal zo weinig zeegras. Op langere termijn verandert daardoor hun lichaam in die zin dat ze afhankelijk worden van vlees en vis en dat is lang niet altijd beschikbaar. Een gevaar dat dieren die toch al bedreigd worden er niet extra bij kunnen hebben.

Misschien nog opvallender is de gedragsverandering die te zien is bij dieren die gevoerd worden. De schildpadden zijn van nature kalme en vriendelijke dieren, maar het voeren zorgt ervoor dat ze elkaar gaan bijten en opdringerig worden tegenover mensen. Nu de toeristen door de coronapandemie niet meer komen, blijven de dieren dat agressieve gedrag tegenover elkaar vertonen.

De dieren hebben ook hun angst voor mensen verloren, zegt onderzoekster Fee Smulders. 'Normaal gebruiken we speciale netten om schildpadden te vangen voor onderzoeksdoeleinden. Hier op de Bahama's kunnen we ze gewoon met onze handen uit het water pakken. En dat maakt ze kwetsbaar.' Het verhoogt het risico op verwondingen omdat ze tussen de propellers van de boten terecht kunnen komen. Bovendien kunnen ze heel gemakkelijk gevangen worden door stropers, ook al is dat strikt verboden.

De Bahama's is niet de enige plaats waar toeristen schildpadden voeren. Dat gebeurt over de hele wereld, zeggen de onderzoekers. En niet alleen groene, maar ook de ernstig bedreigde karet- en onechte karetschildpadden worden gevoerd. 'Dit zorgt ervoor dat we denken dat de veranderingen in het gedrag en dieet van de zeeschildpadden in al hun leefgebieden gebeuren, van Australië tot Tenerife', zegt universitair docent Marjolijn Christianen van de Universiteit Wageningen. 'Ons onderzoek toont het gevaar van het voeren van zeedieren. Om deze schade te beperken en de schildpadden te beschermen, moeten we de gevolgen aan toeristen over de hele wereld communiceren.'

Het volledige onderzoeksverslag is te lezen op Science Direct.

