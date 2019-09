Over de hele wereld worden nog altijd dieren gebruikt om toeristen te vermaken. Omdat de reizigers vaak niet weten hoeveel dierenleed zich achter de schermen afspeelt, maakte World Animal Protection samen met de Universiteit van Oxford een overzicht van de tien voor dieren wreedste toeristische attracties.

1. Rijden op een olifant

Olifantjes worden al jong weggehaald bij hun moeders en onderworpen aan het Phajaan proces. Dat houdt in dat de dieren net zo lang geestelijk en lichamelijk mishandeld worden tot hun wil wordt gebroken en ze zich onderwerpen aan de mensen en accepteren dat er toeristen op hun rug gaan zitten.

Eenmaal aan het werk hebben ze geen sociaal contact met soortgenoten terwijl olifanten uiterst sociale dieren zijn, zitten ze vaak vast aan een ketting en gebruiken hun begeleiders ijzeren haken om ervoor te zorgen dat ze in de pas blijven lopen. De voeding die ze krijgen is vaak slecht en medische verzorging afwezig. Tot overmaat van ramp moeten ze vele uren in veel te hoge temperaturen wandelen met toeristen op hun rug.

2. Selfies met een tijger

Ook tijgerwelpjes worden al op jonge leeftijd weggehaald bij hun moeders zodat ze eraan wennen uren aan een stuk gefotografeerd en vastgepakt te worden door toeristen. Buiten hun 'werktijden' om zitten ze in te kleine kooitjes of vast aan een ketting.

3. Wandelen met leeuwen

Leeuwenwelpjes worden, wanneer ze nog maar een maand oud zijn, gescheiden van hun moeder. Toeristen mogen de leeuwtjes vasthouden en ze zelfs bestraffen wanneer ze niet luisteren. Zodra de leeuwen groter worden, kunnen toeristen met ze aan de riem wandelen alsof het hondjes zijn. De leeuwen zullen nooit een vrij leven kennen.

4. Berenparken

Beren zijn van nature solitair levende dieren, maar in een berenpark zitten ze noodgedwongen met vaak veel te veel soortgenoten op een te kleine oppervlakte. Bovendien is het terrein doorgaans veel te eenvormig waardoor de beren niets te doen hebben. De frustratie leidt tot onderlinge gevechten en ziektes. Nog erger wordt het wanneer de beren kleren aankrijgen en voor het publiek moeten dansen.

5. Zeeschildpadden vasthouden

Gelukkig gebeurt dit nog maar op één plaats: in het Turtle Center op de Kaaimaneilanden. Toeristen mogen er zeeschildpadden in hun handen houden. Dit veroorzaakt veel stress bij de dieren waardoor hun immuunsysteem verzwakt en ze vatbaarder voor ziektes worden. Bovendien raken de schildpadden in paniek wanneer ze opgetild worden. Ze gaan spartelen en kunnen zichzelf daarbij verwonden of erger nog: de toeristen laten ze vallen waardoor hun schilden breken.

6. Dolfijnenshows

Het is fantastisch om te zien: dolfijnen die synchroon allerlei kunstjes voor het publiek uitvoeren. Helaas is het voor de dolfijnen veel minder fijn. Het komt nog altijd voor dat wilde dolfijnen gevangen worden - alhoewel dat onder andere in de Verenigde Staten ondertussen verboden is - in het wild. Ze worden dan achtervolgd door snelle boten en in netten gevangen. De stress loopt dan geregeld zo hoog op dat ze overlijden.

Eenmaal in het dolfinarium of wanneer ze daar geboren worden, brengen ze hun hele leven door in gevangenschap. Ze verblijven in veel te kleine zwembaden die in niets te vergelijken zijn met de oceaan die ze normaal tot hun beschikking hebben. In het water zit bovendien vaak chloor dat huid- en oogirritaties veroorzaakt, ze kunnen niet diep genoeg onderwater duiken om zich te verschuilen tegen brandende zonnestralen en hun echolocatie raakt volledig van slag.

7. Dansende aapjes

Aapjes wordt op een agressieve manier geleerd hoe ze meer op mensen kunnen lijken. Ze krijgen kleren aan, moeten rechtop lopen en dansjes en andere menselijke gedragingen nabootsen. Wanneer ze niet optreden, worden ze in veel te kleine kooitjes opgesloten of vastgehouden aan een korte ketting. Dat kan tot nare verwondingen en ontstekingen leiden.

8. Koffieplantages met civetkatten

Kopi Luwak is een koffiesoort - de duurste ter wereld - waarbij civetkatten een cruciale rol spelen. De katten eten koffiebessen en verteren het vruchtvlees van de besjes. De pitten belanden in de ontlasting. Van die pitten wordt de koffie gemaakt. Wanneer de pitten uit de ontlasting van wilde civetkatten wordt gehaald, is er geen enkel probleem. Dat wordt het wel wanneer de dieren gevangen en gehuisvest worden op koffieplantages. Ze krijgen dan vrijwel alleen koffiebessen te eten, een veel te eenzijdige maaltijd voor de civetkatten die in het wild ook ander voedsel zoeken. Doordat ze vastzitten in kleine hokjes, lijden ze aan zoveel stress dat ze aan zelfmutilatie gaan doen. In Indonesië is het bezoeken van een koffieplantage en de in gevangenschap levende civetkatten helaas een toeristische attractie geworden.

9. Cobra's zoenen en slangen bezweren

Cobra's zijn zeer giftige slangen. Een cobrabeet kan dodelijk zijn voor mensen. Hoe is het dan toch mogelijk dat je ze in Thailand op straat kan vastpakken en zoenen? Ze worden in het wild gevangen en hun gifklieren worden geblokkeerd of weggehaald en dat vaak met niet-steriele instrumenten waardoor ze pijnlijke infecties oplopen. Ze kunnen daarna nooit meer terug in de natuur.

10. Krokodillenboerderijen

Op krokodillenboerderijen worden grote aantallen krokodillen gefokt voor de modeindustrie, maar ook voor het vlees. Toeristen kunnen de boerderijen bezoeken en vervolgens in het restaurant gerechten gemaakt van krokodillenvlees proeven. De omstandigheden voor de dieren zijn abominabel: er leven veel te veel krokodillen op een kleine oppervlakte bij elkaar, ze liggen op beton en het is er onhygiënisch. Het gevolg is dat de dieren ziek worden van de stress en met elkaar gaan vechten.

Deze twee organisaties doen het wel goed

Gelukkig zijn er ook attracties die het wel uitstekend doen. De Borneo Orangutan Survival Foundation in Indonesië bijvoorbeeld. Daar worden orang oetans die wees zijn geworden, hun leefomgeving zijn kwijtgeraakt of afgedankt zijn in de toeristenindustrie liefdevol opgevangen en verzorgd. Het doel is zoveel mogelijk van de dieren weer terug te brengen in de natuur. maar dat lukt niet bij allemaal. Degenen die in de opvang blijven, hebben een groot dichtbegroeid terrein tot hun beschikking. Toeristen mogen er komen kijken en helpen met bijvoorbeeld het bereiden van het voedsel, maar ze mogen de dieren niet aanraken.

De andere organisatie waar World Animal Protection zeer over is te spreken, is de Romanian Bear Sanctuary waar beren die vroeger voor entertainment werden gebruikt, een veilig heenkomen vinden. Ze leven in een 30 hectare groot gevarieerd gebied dat zoveel mogelijk op hun eigen natuurlijke habitat lijkt en waar ze zich naar hun natuurlijke aard kunnen gedragen. Toeristen zijn welkom om te komen kijken, maar ze mogen de dieren niet voeren, geen lawaai maken, zelf niet eten, niet roken....