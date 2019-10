TripAdvisor wil een einde maken aan walvisachtigen die in gevangenschap leven en stoppen daarom met het verkopen van kaartjes voor attracties waar deze grote dieren geen vrijheid hebben.

TripAdvisor biedt niet langer tickets aan voor attracties waar dieren als walvissen, dolfijnen, andere walvisachtige en schildpadden in gevangenschap moeten leven en gefokt worden. Enkel wanneer een attractie een permanent verblijf voor de dieren aan de kust heeft, kunnen ze nog op de steun van de grootste reizenwebsite ter wereld rekenen.

Dermot Halpin, President of Experiences van TripAdvisor: 'Ons doel is niet alleen om toekomstige generaties van in gevangenschap gefokte walvissen en dolfijnen te voorkomen, maar ook om de industie aan te moedigen voor alternatieve modellen te kiezen zoals natuurgebieden aan de kust die beter voldoen aan de behoeften van de huidige in gevangenschap levende populatie', zegt Halpin.

Dolfijnen © Getty Images

Het is een verdere stap in het diervriendelijker maken van het beleid van TripAdvisor. In 2016 stopte de website al met het verkopen van tickets voor dierenattracties zoals het zwemmen met dolfijnen, rijden op een olifant, wandelen met een leeuw of het aaien van een tijger.

Halpin: 'Walvissen en dolfijnen kunnen niet goed leven in een kleine ruimte in gevangenschap. We hopen een toekomst te zien waarin ze leven zoals ze zouden moeten: vrij en in het wild. Wij vinden dat de huidige generatie van dolfijnen en walvissen in gevangenschap de laatste moet zijn en we hopen dat deze overtuiging verder overgenomen zal worden door de reisindustrie.'

Walvissen © Getty Images

Het beleid van TripAdvisor is vooral gericht op de toekomst want de dieren die nu in gevangenschap leven, kunnen niet zomaar vrijgelaten worden omdat ze dat waarschijnlijk niet overleven, maar hun leven kan wel verbeterd worden. Om in aanmerking te komen, moet een attractie daarom een permanent verblijf voor de dieren aan de kust hebben.

Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection is enthousiast over het beleid van TripAdvisor. Nick Stewart van WAP: 'We zijn blij dat TripAdvisor de verkoop van alle attracties met walvisachtigen in gevangenschap stopt. Dit stuurt een duidelijke boodschap naar andere reisorganisaties dat we voor eens en altijd een einde moeten maken aan deze wrede industrie.'