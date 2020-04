In beeld: rangers maken jacht op stropers van schubdiertjes in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Het covid-19 virus dat de wereld momenteel in zijn greep houdt, is waarschijnlijk afkomstig van een schubdiertje, een beschermde diersoort. In China wordt op grote schaal gehandeld in deze dieren. Het vlees, en dan vooral de ongeboren foetus, geldt als een lekkernij. Van de huid wordt leer gemaakt en de schubben hebben, volgens de traditionele geneeskunst, een heilzame werking. Ze zouden de potentie verhogen, helpen tegen astma, kanker, psoriasis en goed zijn voor de bloedcirculatie. Er bestaat overigens geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek worden de diertjes door lokale stropers gedood en de schubben verkocht. De schubben leveren immers een klein kapitaal op: 55 dollar per potje. Maar omdat de vier soorten schubdiertjes die in de Centraal-Afrikaanse republiek voorkomen ook daar sinds 2019 een beschermde diersoort zijn, gaan rangers samen met honden actief op zoek naar de stropers.







Schubdieren © AFP Doos met inbeslaggenomen schubben van schubdiertjes.







Schubdieren © AFP De schubdieren worden op lokale markten verkocht om het vlees.







Schubdieren © AFP Stropers vertrekken goed voorbereid op pad.







Schubdieren © AFP Freddy Joseph Guessely is het hoofd van de 'dog squad patrol' die in Dzango-Sangho Park naar stropers zoeken.







Schubdieren © AFP Een potje met schubben levert zo'n 55 dollar op.







Schubdieren © AFP Een Baaka pygmee spoorzoeker werkt mee aan het 'pangolin project' en zoekt samen met dierenarts/onderzoeker Maja Gudehus naar schubdieren.







Schubdieren © AFP De rangers houden een vermoedelijke stroper aan.







Schubdieren © AFP Rangers trekken in bootjes dieper de wildernis in via de Sangha rivier.







Schubdieren © Getty Images Dierenarts Maja Gudehus bestudeert een schubdierenparasiet.







Schubdieren © Getty Images Rangers slaan dozen met inbeslaggenomen schubben op in het kantoor van WWF in Bayanga.







Schubdieren © Getty Images Een van de honden doorzoekt een aangehouden wagen.







Schubdieren © Getty Images Een ranger op patrouille.







Schubdieren © Getty Images Freddy en zijn hond staan klaar om op onderzoek uit te gaan.







Schubdieren © AFP Op lokale markten worden allerlei wilde dieren verkocht.