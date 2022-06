Legendarisch base camp op Everest moet verhuizen door smeltende gletsjer

Het basiskamp voor de beklimming van de Mount Everest moet noodgedwongen verhuizen. De gletsjer onder het kamp smelt zo snel dat de veiligheid er in gevaar komt.

Het “base camp”, op een hoogte van 5364 meter, is waarschijnlijk de bekendste kampeerplaats ter wereld. Het kamp ontvangt jaarlijks zo’n 1500 klimmers op weg naar de top. Ze passen er zich aan aan de hoogte en bereiden zich voor op de ultieme beklimming van de hoogste berg ter wereld.

Maar de locatie van het kamp is niet langer houdbaar, heeft de Nepalese overheid laten weten aan de Britse omroep BBC. De oorzaak is de snel smeltende Khumbu-gletsjer waarop het kamp gelegen is. Uit een studie in 2018 blijkt dat de gletsjer met een meter per jaar krimpt, zo snel dat klimmers soms getuigden van nieuwe ijsspleten die ontstonden terwijl ze sliepen.

Nieuw kamp

Volgens de krant Nepali Times heeft het smeltwater een stroompje doen ontstaan dat pal door het kamp loopt, en elk jaar aanzwelt. “De stroom wordt elk jaar groter en groter, en het debiet is alarmerend”, zegt ambtenaar Khim Lal Gautam, die de berg zelf tweemaal heeft beklommen.

Er komt daarom een nieuw kamp, zo’n 400 meter lager, op een plek die in de zomer ijsvrij is. Die beslissing is niet alleen genomen voor de veiligheid van de klimmers, maar ook om de gletsjer zelf te beschermen tegen de drukte en het afvalprobleem in het vaak overvolle kamp. (IPS)