Kamperen kun je leren: 3 keer inspiratie voor happy campers

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: kampeernieuws.

De tent van toen

Het Belgische World of Tents bestaat al meer dan 120 jaar, dus wie op zoek is naar knowhow in tentmateriaal weet waar hij moet zijn. Ze lanceerden recent enkele nieuwigheden, zoals hun vintage collecties Alpino, katoenen kampeertenten met een retrolook uit de archieven van de jaren 60, 70 of 80. Zo krijgt een iconisch hoofdstuk Belgische tentgeschiedenis een hedendaags vervolg.

worldoftents.group en alpino.be

© Lore De Vreese

Kampeerkarma

De nieuwe gids Ultiem buitengeluk verzamelt vijftig kampeeradressen in België en Nederland. Het boek werd samengesteld door Lotte Jongepier en Marleen Brekelmans, de twee vrouwen achter Instagramaccounts @bijzonderecamping en @bijzonderplekje. Ze zochten en vonden atypische adressen, zoals kampeerboerderijen, tenthuisjes of natuurvriendelijke microcampings. Op hun website kun je je ook inschrijven voor een nieuwsbrief met maandelijkse tips en ook de Facebookpagina staat bomvol campinggeluk.

20 euro, Kosmos Uitgevers, bijzonderecamping.nl, facebook.com/bijzonderecamping/

© GF

Groene blaadjes

Huttopia is een Franse specialist in bosrijke campings. Alle domeinen – meer dan veertig intussen – zijn omgeven door bomen of meren. Ze geven hun campings zelf een natuurclassificatie, van drie tot vijf blaadjes, naargelang de open ruimtes en boszichten. Je boekt er staanplaatsen maar ook comfortabele cabana’s of ready to camp tenten. In hun café-comptoirs koop je streekaperitieven of lekkers van lokale bakkers. Een van de nieuwkomers in hun aanbod is Hutoppia De Meinweg, in het gelijknamige Nederlandse nationale park in Noord-Limburg. huttopia.com