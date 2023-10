Kaas proeven, kanovaren en kastelen bezoeken: vijf tips voor een citytrip in Chimay

Wie Chimay zegt, denkt onvermijdelijk aan het gelijknamige bier en de bijbehorende kaas. Toch valt er in het Waalse stadje nog meer te beleven. Vijf tips voor een geslaagd weekendje weg.

De benen strekken

De herfst is het wandelseizoen bij uitstek en Chimay vormt een waar wandelparadijs. Of je nu urenlang wil ronddolen in verlaten bossen of wil struinen in de stad: op de website van Visit Chimay vind je tal van wandelroutes, variërend van super stedelijk tot lekker landelijk. Voor wie wat meer tijd heeft loont de meerdaagse GR route langs de trappistenabdijen zeker de moeite, net als de grote doorsteek van het woud, een vrij bekende wandeling in de regio. Veel routes kan je bovendien ook te fiets of te paard afleggen voor als je de wereld eens vanuit een ander perspectief wil zien.

Op visitchimay.be vind je alle routes, maar ook wandelapps als Komoot hebben tal van uitgestippelde wandelingen in de regio.



Abdijbezoek met proefsessie

Een bezoek aan Chimay is uiteraard niet echt compleet zonder een tussenstop in de abdij van Scourmont, waar de traditionele trappistenbieren en kazen gemaakt worden. Het klooster, de boerderij, de brouwerij en de kaasfabriek zijn het hele jaar door te bezoeken. In de bijbehorende Auberge de Poteaupré, een hotel, café en restaurant in één, kom je alles te weten over het brouwproces en de kaasmakerij. Een proefsessie vormt gegarandeerd het hoogtepunt van je bezoek.

Meer info via chimay.com



Tot rust komen in Virelles

In het natuurreservaat van Virelles kan je met gemak een hele dag vullen. Vogelspotters kunnen er in de vele uitkijkpunten het komen en gaan van meer dan 70 verschillende soorten observeren. Voor – pun intended – vroege vogels die zelf in actie willen komen is de kanotocht bij zonsopgang een aanrader. In alle rust vaar je over het meer terwijl je voelt hoe de wereld rond je langzaam tot leven komt. Een bijzondere manier om de dag te starten. Wie liever niet voor dag en dauw uit de veren is, zijn er tal van andere activiteiten. Denk aan gegidste wandelingen, een plantentuin, een panoramisch terras, een onderwaterobservatiepunt en nog veel meer. Voor kinderen is er een grote speeltuin. Het weekend van 14 en 15 oktober vindt er het appelfestival plaats: een grote fruitmarkt waar meer dan 40 verschillende soorten appels en peren te koop aangeboden worden. Ideaal om een wintervoorraad in te slaan of zelf appelmoes te maken.

De kanotochten vinden plaats van maart tot september, meer info op de website van Aquascope. In het reservaat is ook een tiny house om de nacht door te brengen voor of na je wandeltocht. Info en prijzen vind je hier.



Kasteelbezoek met escape room

Het kasteel van Chimay is van de oudste kastelen in de regio, dat tot op heden bewoond wordt door de afstammelingen van de prinsen van Chima. Tot op de dag van vandaag drukt die tak van de adel z’n stempel op het uitzicht en de geschiedenis van de tad. Het kasteel is gelegen op een rots en kijkt uit op de rivier Eau Blanche. Voor gezinnen met kinderen is er trouwens ook een minigolfterrein en een escape room.

Meer info via chateaudechimay.be



Bezoek Lompret

Op een boogscheut van Chimay en vlakbij het natuurreservaat Virelles ligt Lompret, een van de mooiste dorpjes in Wallonië. Je vindt er ruïnes en een kasteel, omgeven door een oase aan groen een meanderende rivier vlakbij: veel meer is er niet nodig om je in een middeleeuws sprookje te wanen. De site van het uitkijkpunt Franc Bois is erkend als uitzonderlijk erfgoed. In de omgeving kan je uiteraard ook prachtig wandelen, zowel in het dorp zelf als naast de rivier.

Meer info over Lompret en een uitgestippelde wandelroute vind je op beauxvillages.be