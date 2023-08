3 bijzondere plekken in Wallonië: de mooiste bomentunnel van Europa, een containermuseum en ruïnes waar Victor Hugo van opkeek

Voor wie het na de coronacrisis nog altijd niet in de gaten heeft: ook in eigen land zijn er heel wat plekken die een instant vakantiegevoel oproepen. Drie bijzonderheden in Wallonië.

1- Bijzondere bomentunnel in Theux

Dit beeld lijkt regelrecht uit een sprookje te komen, of uit een vakantiefolder voor Schotland. Toch staat de langste ‘bomentunnel’ van Europa wel degelijk in België. De ‘muren’ zijn gemaakt van 4.500 haagbeuken, die strategisch tegenover elkaar geplant zijn om zo een lange, groene gang te vormen. De loofgang, die de wieg van La Reid gedoopt werd, wordt beschouwd als de mooiste in z’n soort op ons continent. De gang werd gebouwd in 1885 en was bedoeld als beschut wandelpad voor rijke toeristen op het platteland. Oorspronkelijk was de tunnel 1.200 meter lang, maar in mei 1940 werd ie bruusk gehalveerd door Duitse tanks. De vernielde haagbeuken werden nooit opnieuw aangeplant en een tijdlang raakte de bijzondere bomentunnel in de vergetelheid. In 1975 veroverde de tunnel een plekje op de monumentenlijst en nemen studenten het onderhoud ervan vrijwillig voor hun rekening.

Chemin de Quarreux, in 4910 La Reid (Theux)

(c) Getty Images

2- De ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville

Zit je om inspiratie verlegen? Dan is een bezoek aan de ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville mogelijk een goed idee. De Franse schrijver Victor Hugo bezocht de abdij een drietal keer en zou overwogen hebben om er zijn intrek te nemen. Hij was ten zeerste onder de indruk van de kerkers, die als inspiratie dienen voor de kelders in Les Miserables. De hoge vochtigheid van de muren hielden hem echter tegen, waardoor Hugo uiteindelijk naar Waterloo verhuisde om zijn meesterwerk te voltooien. Niet alleen Victor Hugo puurde inspiratie uit deze plek, de abdij deed ook dienst als decor voor een videoclip van Soeur Sourire in 1982 en voor de Netflix-serie Sense8 in 2017.

Rue de l’Abbaye 55, à 1495 Villers-la-Ville

© GF

3- Containermuseum CALCB, in Etalle

Het CALCB, voluit Centre d’art Contemporain du Luxembourg Belge, is een plek met een fascinerende geschiedenis. Het kunstencentrum ligt op een voormalige industrieterrein, waar de oude ovens en verwaarloosde smederijen intussen plaatsgemaakt hebben voor een bloeiend kunstcentrum midden in het groen. Het doel? Kunst verwelkomen in een landelijke gebied dat culturele instellingen anders links zouden laten liggen. In de oude kolenhallen, scheepscontainers en smederijkantoren bewonder je het werk van voornamelijk Waalse kunstenaars. Veruit de meest interessante exporuimte is de René Greisch-hal: een schijnbaar zwevende containerconstructie in de vorm van een + die in slechts twee dagen tijd gedemonteerd kan worden indien de natuur daarom vraagt. De hele zomer lang kan je op de Montauban-site nog gaan kijken naar de expo MIMAMORU, een samenwerking van vijf artiesten die zich inspireren op de Japanse filosofie.



Rue de Montauban, in 6743 Buzenol (Étalle)