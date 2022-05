Japan gaat mondjesmaat opnieuw buitenlandse toeristen binnenlaten

Voor het eerst sinds meer dan twee jaar gaat Japan bij wijze van experiment kleine groepen toeristen via georganiseerde reizen weer toestaan in het land, maar voor Belgen zit een bezoekje er nog niet meteen in.

Het toerisme was tot de uitbraak van de coronapandemie een belangrijke pijler voor de economie van Japan. In het laatste jaar voor de crisis bezochten bijna 32 miljoen buitenlanders het land. Na de uitbraak van het virus stelde Japan strenge grenscontroles in. De regels zijn al iets versoepeld om studenten en zakenreizigers toe te laten, maar individuele toeristen worden nog altijd geweerd, ondanks oproepen vanuit de toerismesector om reizigers weer toe te laten.

Daar komt nu verandering in, al is nog niet elke toerist welkom. In eerste instantie zullen enkel reizigers uit de Verenigde Staten, Australië, Thailand en Singapore naar Japan mogen afreizen. Daarbij moeten ze ook een ziektekostenverzekering hebben en drie vaccinaties tegen het virus hebben gehad. Tenslotte moeten de reisgezelschappen die naar Japan komen, begeleid worden door een officiële gids en moeten ze een op voorhand vastgelegd reisplan volgen.

Premier Fumio Kishida is erop gebrand het land op grotere schaal te heropenen, maar de Japanse publieke opinie is nog terughoudend om buitenlanders massaal te ontvangen. Tokio wil toerisme later dit jaar weer gewoon toestaan en de plannen nu dienen als testcase. Volgens lokale media worden er voorbereidingen getroffen om in juni meer reizigers te ontvangen. De dagelijkse aankomstlimiet zou daarbij verdubbeld moeten worden tot 20.000. Het is ook mogelijk dat reizigers bij aankomst vrijgesteld worden van coronatests op voorwaarde dat ze een test afleggen bij vertrek.