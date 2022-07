Van bloemenpracht tot steenkool: vier uitjes voor het komende weekend

Nog een gaatje vrij in je agenda dit weekend? Knack Weekend tipt vier uitjes die de moeite waard zijn. Van bloemenpracht tot steenkool, er is voor ieder wat wils.

Bloemenpracht

De plantentuin van Merksplas, de Kleine Boerderij, opent zaterdag en zondag haar deuren. Maak een wandeling door de prachtige bloementuin die op het hoogtepunt van haar bloei is. Daarna kan je snuisteren op een marktje met allerlei handgemaakte spullen of genieten van live muziek met een fris drankje op het terras. Kan je niet genoeg krijgen van al het groen? Haal de plantentuin in huis door groene vrienden aan te schaffen op de plantenmarkt.

Zaterdag 30 en zondag 31 juli ben je welkom in de tuin van 10u tot 19u. Meer info vind je op plantentuin merksplas.be.

© Plantentuin Merksplas

Zwart Goud in Terhills

Op de plek waar exact 100 jaar geleden de eerste steenkool uit de grond gehaald werd, organiseert men een ecologisch festival, Zwart Goud. De Terhills-site in Maasmechelen staat het hele weekend in teken van opkomend talent en ecologie. De organisatie probeert zo groen mogelijke keuzes te maken om de voetafdruk van plezier zo klein mogelijk te houden, zo is er een heus vegan aanbod en drink je er verfrissende drankjes gemaakt met natuurlijk mijnwater. Het festival is bovendien volledig gratis.

Info op zwartgoud.be.

Portrait of a Lady in Villa Empain

De Brusselse Villa Empain – ooit een thuis, nu een kunstencentrum – is opgetrokken in art-decostijl. Naast een staaltje knap architecturaal werk, kan je er genieten van multimediale en zorgvuldig gecureerde tentoonstellingen. ‘Portrait of a Lady’ laat zien hoe de vrouw doorheen de geschiedenis in de kunst werd uitgebeeld. Van de prehistorie over de middeleeuwen tot nu, altijd al waren de muzes van veel grote kunstenaars vrouwen. Breng een bezoek aan de villa en zijn ode aan de vrouw.

De tentoonstelling loopt nog tot 4 september. Neem een kijkje op de website voor tickets en info.

© Boghossian Foundation

Sfinks Mixed

Het gratis festival in Antwerpen heeft een divers aanbod van artiesten, een speciaal voor kinderen ingerichte ‘Kidz Village’ en een markt met internationale spullen. Een dag op de festivalweide van Sfinks is dus een ideaal uitje voor het hele gezin.

Neem een kijkje op sfinks.be voor het programma.