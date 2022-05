Duurzaam dichtbij: 48 uur aan het strand in Den Haag

Den Haag is één van de groenste steden in Europa. Letterlijk, de stad bestaat uit meer bomen dan inwoners. Met zijn talloze parken en uitgestrekte duingebieden zijn er voldoende plekken om als toerist uit te blazen in de natuur.

Wij namen de proef op de som en brachten een bezoekje aan de Nederlandse stad aan het strand. Den Haag blijkt niet alleen letterlijk een groene plek te zijn, maar ook figuurlijk, aangezien de stad zich op heel wat diverse vlakken inzet voor duurzaamheid.

In november 2021 ontving de stad de World Smart City Award in de categorie Energy & Environment voor het Scheveningen Living Lab, een stadsproject waarbij een deel van de Scheveningse pier gebruikt wordt als testbasis voor digitale innovaties. Van slimme lantaarnpalen tot zelfrijdende afvalcontainers, alles met een duurzame noot kan hier worden uitgetest.

Maar dat is niet de enige plek waar groene innovaties getest worden. Netwerkplatform Campus@Sea helpt ondernemingen aan de slag te gaan met groene ideeën en deze verder te ontwikkelen. Ze bieden daarnaast ook de fysieke ruimte aan, in en rond de Noordzee, om praktijkexperimenten uit te voeren.

Dat Den Haag actief inspeelt op duurzame technologie is duidelijk. En ook op vlak van toerisme steekt de Nederlandse stad er met kop en schouders bovenuit. Perfect voor diegenen die op zoek zijn naar een eerder groene vakantie. Boek alvast een overnachting, en laat je gidsen door deze getipte adressen.

DOEN

(Elektrisch) fietsen

Doe zoals onze Noorderburen en verken de stad met pedalen. Scheveningen is niet erg groot en centrum Den Haag ligt slechts een kleine twintig minuten verder, een perfecte afstand om al fietsend te overbruggen. Veel hotels bieden een fietsverhuurservice aan waar je gemakkelijk en goedkoop voor een dag een fiets kan huren. Daarnaast zijn er ook talloze onafhankelijke diensten waar je bijvoorbeeld ook een elektrisch exemplaar kan krijgen.

Huur vanaf 8,50 euro per dag een Haagsche Stadfiets. Surf naar haagschestadsfiets.nl voor exacte locaties.

Surfen

De kilometerslange dijk van Scheveningen is gevuld met surfscholen- en clubs. De perfecte gelegenheid om zelf eens je borst nat te maken en op een surfbord te stappen. Zowel beginners als gevorderden kunnen hun gading vinden aan het Den Haagse strand.

Surfen – Copyright: Roel Ubels © Roel Ubels

Een selectie uit het aanbod:

Hart Beach

The Shore

Aloha Beachclub

Stevig uitwaaien in het Westduinpark

Het Westuinpark is één van de grootste natuurgebieden van Den Haag. Met zijn afwisselend landschap en rijke fauna (Schotse hooglanders lopen vrij rond in de Duinen) is het gebied een beschermd natuurreservaat. De vele wandel- en fietspaden en gemakkelijke toegang tot het rustige Zuiderstrand zorgt dat je er ontspannend kunt vertoeven. Houd zeker wel rekening met de golvende paden, die stevig kunnen stijgen en dalen.

Door de grote van het park zijn er meerdere ingangen, surf naar denhaag.com om de voor jou meest gemakkelijke te kiezen.

Bezoek het duurzame kenniscentrum One Planet in het Museon-Omniversum

Voor de allerkleinsten is een leerzaam bezoek aan One Planet een absolute must. Aan de hand van interactieve opdrachten en installaties leren kinderen op een speelse manier over duurzaamheid en alles wat erbij komt kijken. Op de catwalk ontdek je waar je favoriete kledingstuk van gemaakt werd en bij een heus ‘algenlab’ kan je je adem doneren. Neem zeker ook een kijkje in de Dome, een unieke grootbeeldfilmzaal waar je op indrukwekkende wijze naar natuurdocumentaires kan kijken.

© Laura Oldenbroeck

Koop hier je tickets.

Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag

ETEN EN DRINKEN

Het Den Haagse strand heeft de meeste Green Key gecertificeerde strandpaviljoens, en is daardoor het groenste van Europa. Green Key is een internationaal keurmerk voor toerisme en horeca, en draagt deze labels uit aan de hand van verschillende criteria.

Hart Beach

Naast surffaciliteiten en een surfschool, kan je bij Hart Beach genieten van een frisse lunch of heerlijk diner na een lange stranddag. In samenwerking met lokale producenten biedt het restaurant zoveel mogelijk gerechten aan volgens seizoen, de wijnen zijn uitsluitend biologisch. Rietjes uit wegwerpplastic zijn hier nergens te vinden en ook in het aangrenzende winkeltje worden enkel herbruikbare waterflessen verkocht.

Strandweg 3b, 2586 JK Scheveningen

Strandtent 14 Kijkduin

Wanneer je het Westduinpark richting Kijkduin doorgefietst- of gewandeld hebt, stop dan voor een apéro zeker bij Strandtent 14 aan het Zuiderstrand. Naast het gebruik van lokale producten en het vermijden van plastic, zetten de eigenaars van dit gezellige restaurant zich in voor schoon drinkwater. Zo maken ze enkel gebruik van getapt Haagse Duinwater, wat ze zelf ook zuiveren en koelen.

Zuiderstrand 14, 2554 ZZ Den Haag

Vegane Glorie

Natuurlijk zijn er naast de strandpaviljoens nog andere eetgelegenheden met een duurzame toets. Bij Vegane Glorie kan je, zoals de naam wel doet vermoeden, een hele dag door genieten van veganistische gerechten. Voor een eerder gezellige en snelle pauzehap, kan je opteren voor een vegan high tea. Kijk zeker ook eens op van je bord, het interieur is niet alleen gezellig ingericht maar ook zo goed als volledig gerecycled.

Douzastraat 1, 2581 RV Den Haag

OVERNACHTEN

Een duurzame vakantie in Den Haag is niet compleet zonder een overnachting bij één van de vele groene hotels die de stad te bieden heeft.

Inntel Hotel Den Haag Marina Beach

Marina Beach is de meest recente aanvulling in het Nederlandse Inntel Hotelgamma. Gelegen op het meest noordelijke punt van de Scheveningse pier, heeft het hotel een prachtig uitzicht op strand en zee. In de 226 kamers worden gasten voorzien van ecologische verzorgingsproducten, alsook verbruiksarme LED lampen. Energie wordt zo groen mogelijk besteed door zonnepanelen en aangepaste airconditioning en verwarmingsinstallaties.

Strandweg 1, 2586 JK Den Haag

Bilderberg Europa Hotel

Vlakbij de bekende Scheveningse Pier vind je het Bilderberg Europa Hotel. Aan het hotel zijn meerdere laadpalen geïnstalleerd voor elektrische wagens en fietsen, maar het openbaar vervoer is ook makkelijk te bereiken. Aan een schappelijke prijs kan je een fiets huren.

Zwolsestraat 2, 2587 VJ Scheveningen

Leonardo Royal Hotel Promenade

Voor degenen die hun strandtrip graag aanvullen met stadsactiviteiten, is dit hotel de beste keuze. Fiets tien minuten en sta in centrum Den Haag of zes de andere kant op, richting strand. Ook deze accommodatie is in het bezit van een Green Key certificaat. Verwacht tijdens je verblijf geen spontane schoonmaakservice. Als onderdeel van hun duurzaamheidsinspanningen wordt er bij hotelgasten enkel op verzoek schoongemaakt.

Van Stolkweg 1, 2585 JL Den Haag