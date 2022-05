Citytrip met kinderen, bestemming dichtbij: wij lieten ons verrassen door Hoei

Met een kleuter en een baby op uitstap naar een van de oudste steden van België: de moeite of toch eerder (H)oei? Wij testten het uit.

Het leven is aan de avonturiers: een daguitstap met mijn twee kinderen mocht wel eens iets anders zijn dan een dagje naar de zoo. Onder het motto ‘onbekend is onbemind’ zetten we koers naar Hoei, een stadje tussen Namen en Luik. Ondanks zijn beperkte oppervlakte herbergt dat een rijke geschiedenis. Vallen daar kinderen mee te overtuigen? Deze moeder hoopte alvast van wel (maar nam uit voorzorg toch ook een Frozen-speeltelefoon mee).

Historische schat

Hoei staat te boek als een van de oudste steden van België. Al in de Romeinse tijd stond er tussen de bossen op de oevers van de Maas een nederzetting en in de middeleeuwen werd het een van de belangrijkste steden aan de rivier. Die positie levert de toerist vandaag heel wat op. Zo vermeldt de website van de Waalse dienst voor toerisme de ‘duizend-en-een wonderen zoals de Grote Markt, het stadhuis, de Place Verte,…’ Dat klinkt al veelbelovend, en de drie puntjes na de opsomming prikkelen.

Eenmaal ter plaatse blijkt het historisch centrum gezellig, maar wel eerder klein. Dat hoeft in het gezelschap van een kleuter en een baby in kinderwagen geen nadeel te zijn. Wat wel een nadeel blijkt, is die kinderwagen: het centrum van Hoei is met zijn kasseien en smalle voetpaden zo pittoresk dat daarmee rijden een uitputtende opgave is. Gelukkig bieden de Grote Markt en de Place Verte tijd voor een adempauze. Omdat ik echter nog een baby in slaap te wandelen heb, besluit ik de RAVeL richting Ciney even te volgen. Het kabbelende beekje naast dat pad – dat overigens bijna een jaar terug in een kolkende stroom veranderde – doet dromen van lange trektochten in de groene Condroz, maar vandaag keren we terug op onze stappen om het centrum van Hoei verder te ontdekken.

De Grote Markt met zijn stadhuis, vanuit kinderperspectief. (c) Billie Anthoni

Collegiale Notre Dame-kerk

Via het Bethlehem-portaal, dat met zijn afbeelding van het kerstverhaal de aandacht van mijn op een katholieke school zittende vierjarige een tijdlang weet vast te houden, wandelen we door naar de Collegiale Notre Dame-kerk. Dat imposante gotische gebouw verraadt hoe belangrijk Hoei vroeger geweest moet zijn. De kleuter keek niet alleen erg uit naar een bezoek omdat ze een bijzondere fascinatie koestert voor kerken, maar ook omdat ik haar onderweg warm had gemaakt over de schat die er zou liggen. Ter plekke aangekomen spot ze meteen het ‘regenboograam’, ofwel het grootste roosvenster in gotische stijl van heel België. De schat die bestaat uit vier grote reliekschijnen uit de twaalfde en dertiende eeuw en ondergronds uitgestald wordt, hebben we helaas niet gevonden, want tijdens ons bezoek was er een dienst aan de gang. Niet getreurd, want het was het soort dienst waarbij luidkeels gezongen, geklapt en geroepen werd – beter dan de gemiddelde K3-show. De kleuter keek haar ogen uit, maar de baby werd wakker van het kabaal: terug aan de wandel dan maar.

Collegiale Notre Dame-kerk: Parvis Théoduin de Bavière

Wandelparadijs

Dat kan gelukkig erg goed in Hoei en omgeving. Die is niet alleen vele RAVeLs rijk, ook verschillende GR’s (‘Grand Route’ langeafstandwandelpaden) doen de stad aan. In de toeristische dienst vlak naast de kerk snorde ik enkele brochures met kindvriendelijke wandelroutes op. Wij waren helemaal klaar voor een wandeling naar het fort van Hoei, volgens een flyer op kinderleest geschoeid.

Je hebt echter kinderen en je hebt kinderen. Wanneer we aan de toeristische dienst nog even halt houden voor een sanitaire stop en de vrouw van achter de balie me in het meegegriste foldertje ziet turen, kijkt ze me meewarig aan. ‘U wou die wandeling toch niet nú doen?’, vraagt ze me, terwijl ze mijn reisgezelschap aan een kritisch onderzoek onderwerpt. Niet alleen de kinderwagen blijkt een probleem, ook de korte beentjes van de kleuter zouden verre van geschikt zijn voor de pittige wandeling naar het bovenste gedeelte van Hoei. Het wandelpad naar het fort blijkt een avontuurlijk, smal en steil boswegje. Erg leuk om te doen met oudere kinderen, maar voor de mijne helaas wat te hoog gegrepen.

Een bijzonder uitnodigend wandelpad in Huy, helaas ondoenbaar met kinderwagen. (c) Billie Anthoni

Ook het fort van Hoei zelf is niet meteen de kleutervriendelijkste bestemming, want dat is heringericht als museum van het verzet tijdens de tweede Wereldoorlog. Zeker interessant (niet in het minst omdat je je via een escape game kan inleven in de gevangenen die er tussen 1940 en 1945 opgesloten zaten, te spelen vanaf 9 jaar), maar oorlog spookt ook zonder bezoek aan een museum erover al veel vaker dan mijn moederhart het belieft rond in het hoofd van mijn vierjarige dochter. Wij gaan op zoek naar vrolijkere oorden.

Het fort van Hoei: chaussée de Napoléon

Die oorden wil ik zoeken op het water, maar helaas blijkt het bootje van waaruit je Hoei kan bewonderen en dat ongetwijfeld groot en klein weet te bekoren niet te varen op de dag van ons bezoek. Het wordt onmiskenbaar tijd om enkele teleurstellingen weg te slikken en deze moeder is niet bang om daarvoor het grof geschut uit de kast te halen: ik had dé kinderattractie van Hoei nog achter de hand.

Riviercruise ‘Val Mosan’: tegenover het toeristisch bureau: quai de Namur 1. Wees slimmer dan ik en raadpleeg het vaarschema hier op voorhand.

Mont Mosan

Een andere Hoeise heuveltop is immers niet alleen het walhalla voor wielertoeristen, maar herbergt ook een uniek animatiepark. ‘De Muur van Hoei’, de zwaarste beklimming van de Ardense wielerklassieker de Waalse Pijl, leidt ons vandaag naar het familiepark en minidierentuin Mont Mosan, dat er vanbinnen even vintage uitziet als het logo doet vermoeden.

De ingang van Mont Mosan. Belga

Wie slechtgeluimd is, kan Mont Mosan omschrijven als een plek die zijn beste tijd gehad heeft, maar je kan er ook voor kiezen het charmant te noemen. Tal van attracties en shows met papegaaien en zeeleeuwen katapulteren je zo’n slordige twee decennia terug in de tijd, waardoor je je met een beetje geluk zelf ook opnieuw kind kan voelen. Wij verliezen de tijd compleet uit het oog op de vele speeltuinen en reuzenglijbaan en hebben zeker niet het hele park gezien. Met kleine kinderen kan je hier gerust een hele dag vertoeven.

Mont Mosan: Plaine de la Sarte , montmosan.be

Iets verder: dit valt er te beleven in de omgeving van Hoei

Hoei doet vooral bij fervente wandelaars en fietsliefhebbers een belletje rinkelen, maar is zonder twijfel ook een goeie uitvalsbasis voor een weekend of langere vakantie met kinderen in de Condroz-streek. Op zo’n twintig minuutjes rijden ligt bijvoorbeeld het prehistoriemuseum van Flémalle, waar je eerst kan leren hoe de prehistorie eruitzag in het museum, om het vervolgens aan den lijve te ervaren in het belevingspark. De groene regio rond Hoei telt tal van kastelen en wildparken, en ook spannendere activiteiten zoals klimmen of kajakken (voor wat oudere kinderen, dus) zijn er makkelijk te vinden. En dan heb je uiteraard ook nog Hoei zelf, wat volgens mijn kritisch publiek de moeite was. Anna en Elsa kregen alvast de hele dag geen enkel telefoontje.

Naar Hoei: praktisch

Wij gingen met de auto, omdat we vanuit Hoei nog wat dieper de Ardennen introkken. Parkeren kan je er gemakkelijk en vaak gratis. Je kan Hoei echter ook perfect bezoeken met het openbaar vervoer, want er rijden meerdere treinen per uur naartoe en eenmaal daar kan je alles perfect te voet doen.



Ik nam de baby mee in een kinderwagen. Dat was een vergissing. De spannendste delen van Hoei liggen immers ettelijke meters hoger dan het historisch centrum, en daar zijn geen wielvriendelijke wandelwegen naartoe. Ook de voetpaden en vele trappen in het centrum wakkeren spijt over die thuisgelaten draagzak aan.

Op de agenda

Van 1 tot 3 juli vindt in deelgemeente Tihange het jaarlijkse kersenfeest plaats. Op de planning staan onder andere een rommelmarkt en allerhande animatie voor het hele gezin.

Van 27 tot 31 juli vullen de Hoeise straten en pleinen zich met muziek, want dan vindt Ca Jazz plaats. Dansjes op straat verzekerd.

15 augustus is het elk jaar opnieuw feest in Hoei. Folkloristische en gastronomische groepen troepen er dan samen, en je kan je kind er een suikerrush laten beleven op de kermis. Het vuurwerk ’s avonds zorgt voor een onvergetelijke klap op de vuurpijl.

Van 17 tot 21 augustus vindt in Hoei een kunstenfestival plaats, met Belgische en buitenlandse muzikanten. Dat is eens wat anders dan een swingende kerkdienst. Voor het hele programma: festivalarthuy.be

Meer activiteiten in Huy vind je hier.