Ethische winkelroute of energieneutraal vakantiepark: 3 duurzame reistips

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: drie duurzame reistips.

Tweede leven

Steeds meer merken bieden in hun winkel een service om gebruikte spullen een tweede leven te geven. Zo kun je bij A.S. Adventure terecht voor ‘care & repair’, waarbij je wandelschoenen, slaapzakken of regenjassen laat herstellen. Decathlon heeft dan weer een tweedehands overnamedienst. De winkel neemt je Decathlon-materiaal – denk aan surfboards of tenten – over, betaalt jou een eerlijke prijs en verkoopt ze vervolgens tweedehands.

Goed geshopt

Het duurzame modeplatform Cosh! lanceerde vorige maand in Rotterdam een shoppingroute langs merken, winkels en resto’s waar ‘duurzaamheid’ en ‘ethisch ondernemen’ geen lege labels zijn. De route gidst je langs meer dan twintig vintage winkels, designers en zelfs een ecowarenhuis. Je ontdekt er interessante initiatieven zoals Wear, een winkel voor tweedehandssneakers, of Hedone, een streetwearlabel dat risicojongeren leert ontwerpen.

Struiken van hier

Eind vorige maand opende Roompot in het Zeeuwse Brouwersdam een ‘energieneutraal’ vakantiepark. Je verblijft er in houten lodges of tiny houses, voorzien van zonnepanelen. De gevels zijn ontworpen in Kebony-hout, een alternatief voor tropisch hardhout. Daarnaast zijn alle planten en struiken in dit park inheemse soorten. Het park heeft verder vooral rust en natuurpracht in de aanbieding: de Noordzee en het Grevelingenmeer liggen letterlijk om de hoek.

Vanaf 301 euro voor twee nachten in een tiny house voor twee personen, roompot.be