5 duurzame modeadressen: ontdek de COSH! winkelroute in Rotterdam

COSH!, het duurzame modeplatform met handige shoppinggidsen, lanceert een winkelroute in Rotterdam. De route neemt je mee langs verschillende circulaire hotspots, van vintage boetieks tot lokale makers. Wij maakten een selectie van de leukste adressen.

Niki de Schryver, oprichtster van COSH!, vertelt dat de duurzame shoppingroute in Rotterdam als doel heeft om unieke circulaire concepten te highlighten en mensen te inspireren om over te stappen naar duurzame mode. ‘De COSH! shoppingroute in Rotterdam reflecteert echt de eigenheid van de stad. Je vindt er unieke en erg kleurrijke duurzame ontwerpers, maar ook erg stijlvolle vintage boetieks die naast veel avant-garde stuks ook de Belgische designers aan een fractie van de prijs verkopen.’

Xzota

Bij Xzota vind je duurzame juwelen met een Indonesisch tintje. Het moeder-dochterduo werkt voor de productie hecht samen met kleine familieateliers in Bali. De juwelen zijn ethisch gemaakt uit kwalitatieve en soms gerecycleerde materialen, zoals messing, zilver of steentjes. Daarnaast kun je zelf een ketting samenstellen of eigen juwelen laten omsmelten tot een nieuw, uniek juweel. De winkel verkoopt ook andere spullen, zoals handgemaakte juwelendoosjes, van lokale merken.

HENDRIKUS

Bezoek deze mooie winkel voor vintage modeparels. De collectie van HENDRIKUS wordt zorgvuldig gekozen door eigenaar Henk de Lauré, die vooral let op mooie materialen en pasvormen bij het inkopen. Dat de winkel dan ook een groot aantal stukken van Belgische designers verkoopt, is vast geen toeval. Je kunt er terecht voor zowel mannen- als vrouwenkleding en accessoires van merken als Martin Margiela tot Ann Demeulemeester, maar ook unieke stukken zonder label.

Hidden Youth

Hier kan je terecht voor unieke, upcycled vintage items. Eigenares Evana studeerde af als modeontwerpster en gebruikt haar kennis om de vintage stukken op een duurzame manier te herwerken. Bovendien werkt de winkel samen met Hidden Youth Foundation, een organisatie die vecht tegen dakloosheid: de opbrengst gaat dan ook naar dit doel. Naast kleding vind je er ook accessoires, decoratie, kunst, boeken en zelfs zeldzame kamerplanten.

Freitag

Freitag zet in op duurzaamheid met het recyclen van vrachtwagenzeilen, veiligheidsgordels, airbags en skilaarzen. Het Zwitserse merk verwerkt deze tot minimalistische tassen, waterafstotende rugzakken en telefoonhoesjes. Elk item is uniek en je kunt zelfs een eigen tas ontwerpen. Bezoek de flagshipstore in Rotterdam om een kijkje te nemen naar de collectie, te shoppen of je Freitag-tas te laten repareren.

WEAR

Kies voor duurzaam en koop een pre-loved paar schoenen dat werd opgewaardeerd door WEAR. Deze winkel geeft afgedankte schoenen een tweede leven door ze professioneel schoon te maken. Je kunt een paar kiezen uit het brede aanbod, maar ook je eigen schoenen laten reinigen, uiteraard met milieuvriendelijke producten. Er zijn meerdere opties. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een custom reiniging en je schoenen zelfs laten herschilderen. Maak je je schoenen liever zelf schoon? WEAR verkoopt ook schoonmaaksetjes zodat je ze een langer leven kunt geven.

Meer info via cosh.eco