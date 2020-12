Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week droomt ze van een postcoronajaar.

1. Hotelgrandeur

De opening werd meerdere keren uitgesteld, maar in juli 2020 was het zover: Villa Copenhagen kon de deuren openen. Het statige pand met neobarokke façade huist in een voormalig postgebouw en brengt onvervalste hotelgrandeur naar de Deense hoofdstad. Denk aan 24/24-roomservice, een verwarmd buitenzwembad en een ouderwetse valet service. Villa Copenhagen heeft een brasserie, ontbijtrestaurant én eigen bakkerij, die ook toegankelijk zijn voor niet-hotelgasten. Maar de kroon op het werk is ongetwijfeld het indrukwekkende glazen dak boven de lobby. Vanaf 186 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, villacopenhagen.com Branco de Cal is een restaurant/B&B/vakantiehuis in de Portugese Alentejo waar je kamers kunt boeken en/óf aanschuiven voor het diner. Branco de Cal is een nieuw familieproject van Tomás en zijn twee zussen Laura en Mariana. Tomás surft en geeft zeetips, Mariana kookt en Laura schilderde de kunstwerken aan de muur. Ze zwierven eerst de wereld rond om uiteindelijk terug naar huis te keren en in hun ouderlijk huis Branco de Cal te starten. Als je aanschuift in hun restaurant, kun je niet kiezen uit een menu, elk diner is een verrassing in drie gangen. Vanaf 70 euro per persoon per nacht, inclusief ontbijt en diner, brancodecal.com Zes kilometer voor de westkust van Zweden ligt Hamneskär, een mini-eiland van amper 200 meter lang. Op het eiland staat de vuurtoren Pater Noster, waar je sinds kort kunt overnachten. De roodgekleurde bijgebouwen uit 1868 werden gerenoveerd en kregen een exuberante make-over door het Zweedse designbureau Stylt. Gasten arriveren per boot en komen hier vissen, zeilen, kajakken, duiken of mediteren. Detoxen begint al bij de oversteek: de 'wereld' wordt een steeds kleiner stipje op de achtergrond. Vanaf 393 euro per nacht/pp, inclusief boottransfer, zoutwaterbad, vuurtorenbezoek, ontbijt en diner, paternoster.se