Wie, met mooi weer in het vooruitzicht, dit weekend naar de kust afzakt, kan vanaf vandaag alvast een plekje reserveren op de drie drukste stranden van Oostende.

Van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende voor de tweede keer geactiveerd. Die termijn kan nog verlengd worden. Het systeem moet de social distancing op de stranden garanderen.

Aankomst voor 14 uur stelt je handdoekplek veilig, per dag zijn er 15.000 plaatsen beschikbaar. De reserveringsplicht geldt enkel voor het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand, niet voor de andere Oostendse stranden. Aanmelden kan gratis online, via de balie van Toerisme Oostende, het UiTloket of het gratis nummer 0800 62 167.

