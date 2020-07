Waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens heeft besloten dat mondmaskers verplicht zijn op de dijk in elke kustgemeente. 'Ik wil vooral uniformiteit', klinkt het.

De nationale veiligheidsraad van gisteren maakte mondmaskers verplicht in winkelstraten en alle drukke plaatsen. Daarop besloten een aantal kustgemeentes zoals Blankenberge, Nieuwpoort, Zeebrugge en De Haan om maskers verplicht te maken op de zeedijk.

Na een overleg met de kustburgemeesters heeft de waarnemend gouverneur besloten om de verplichting uit te breiden voor de hele provincie. Dat betekent dat het aan de Belgische kust overal verplicht wordt om een mondmasker te dragen.

'Dit is een provinciaal besluit dat werd genomen na een videoconferentie met de burgemeesters deze middag. Niet iedereen was van plan om mondmaskers op de dijk te verplichten, maar ik wil bovenal duidelijkheid en uniformiteit.' Het provinciaal besluit wordt nu nog voorbereid en is vermoedelijk vanaf morgen van kracht.

Gisteren gaven enkele burgemeesters nog aan dat ze dat niet van plan waren. Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) zei 'dat hij de mensen nog een beetje wil laten leven.' Hij was niet aanwezig op het overleg en stuurde geen vervanger.

Lees ook: In deze winkelstraten is een mondmasker verplicht

De nationale veiligheidsraad van gisteren maakte mondmaskers verplicht in winkelstraten en alle drukke plaatsen. Daarop besloten een aantal kustgemeentes zoals Blankenberge, Nieuwpoort, Zeebrugge en De Haan om maskers verplicht te maken op de zeedijk. Na een overleg met de kustburgemeesters heeft de waarnemend gouverneur besloten om de verplichting uit te breiden voor de hele provincie. Dat betekent dat het aan de Belgische kust overal verplicht wordt om een mondmasker te dragen. 'Dit is een provinciaal besluit dat werd genomen na een videoconferentie met de burgemeesters deze middag. Niet iedereen was van plan om mondmaskers op de dijk te verplichten, maar ik wil bovenal duidelijkheid en uniformiteit.' Het provinciaal besluit wordt nu nog voorbereid en is vermoedelijk vanaf morgen van kracht. Gisteren gaven enkele burgemeesters nog aan dat ze dat niet van plan waren. Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) zei 'dat hij de mensen nog een beetje wil laten leven.' Hij was niet aanwezig op het overleg en stuurde geen vervanger.