Van routes langs de meest indrukwekkende mediterrane landschappen tot avonturen in de besneeuwde bergen: Lonely Planet brengt het uitgebreide treinnetwerk in Europa in kaart. Voor een nieuwe reisgids selecteerden ze treinreizen die echt de moeite waard zijn.

In een nieuw boek over treinreizen in Europa somt Lonely Planet prachtige routes en boeiende bestemmingen op. Van historische verbindingen tot nieuwere routes en van grandioze treinstations in bruisende steden tot rustige natuurvakanties: er is voor elk wat wils.

Met dit boek tonen ze dat liefhebbers van klimaatvriendelijk treinreizen kunnen kiezen uit een divers aanbod. Onderstaande lijst van tien routes biedt verschillende opties, zoals per nachttrein naar een stad zoeven of op traag tempo door adembenemende landschappen reizen. Je zult zien dat je - mits genoeg tijd - haast overal kunt geraken met de trein. Laat de auto en het vliegtuig eens links liggen en ontdek Europa per spoor. Met deze lijst loopt het organiseren van je Europese treinreis vast op rolletjes.

Boedapest-Split met de slaaptrein

Tijdens de zomer vanaf midden juni tot eind augustus is het mogelijk om per nachttrein van de Hongaarse hoofdstad Boedapest naar Split te reizen. De reis van de mooie parel aan de Donau naar de levendige kuststad duurt vijftien uur. Een zalige manier om je te verplaatsen vanuit Hongarije naar de Adriatische kust. Eerst volop genieten van de thermische baden en mooie architectuur in Boedapest en daarna de zomerse sfeer verderzetten aan de kust van Split. Onderweg passeer je het Balatonmeer en Zagreb. Een andere optie is de dagtrein van Boedapest naar Zagreb en van Zagreb naar Split met de trein of de bus.

Treinstation Boedapest © Getty

Van Lorcarno tot Domodossola door de Zwitserse Alpen

Geef toe, een treinreis door de Zwitserse Alpen klinkt als een droom. De adembenemende natuurpracht die je door het raampje ziet passeren tijdens de twee uur durende Centovalliroute maakt van deze trip een topervaring. Bergen, rivieren, meren: je ziet het allemaal op deze korte, maar prachtige route van Zwitserland tot de Piëmontregio in Italië. Je passeert langs viaducten, watervallen, kastanjebossen, ingedommelde dorpjes, ravijnen en wijngaarden. De hoogtepunten bestaan uit de Isorno-brug en de Intragna-bergkloof. Je kunt kiezen tussen eerste klasse, tweede klasse of een panoramawagon.

Centovalli © Getty

Treinreis voor citytripppers tussen Parijs en Berlijn

Tussen Parijs en Berlijn kan je kiezen voor een snelheidstrein (8u) of op een trager tempo reizen en onderweg halt houden en overnachten in andere Noord-Europese steden. Lonely Planet vergeet ook ons land niet en tipt Brussel en Luik (met vermelding van het indrukwekkende station) als stops op de route. Ook de kathedraal van Keulen krijgt een eervolle vermelding. In Düsseldorf kan je ook even stoppen en de stad verkennen. Andere opties zijn om vanuit Parijs te reizen naar Berlijn via Frankfurt of via Rotterdam. Vanaf de zomer zal er ook een nieuwe nachttrein rijden tussen Brussel en Berlijn.

Naar Berlijn met de trein © Getty

De loop van Noord-Wales

Enkele van de mooiste smalspoortreinroutes ter wereld liggen in Wales. Twee ervan kunnen worden gecombineerd in een rondrit door de bergen en het kustlandschap van Snowdonia. Een ideale vakantie voor fans van woeste landschappen. Vertrek met de trein in Llandudno Junction en reis door de Conwy vallei naar Blaenau Ffestiniog. Stap over op de beroemde Ffestiniog Railway, die je naar de kust bij Porthmadog brengt. Keer terug via de dienst van de Welsh Highland Railway onder de top van Snowdon naar Caernarfon, waar u een bus kunt nemen naar Bangor en de hoofdlijndiensten.

Ffestiniog Railway © Getty

Tour de la Corse: van Bastia tot Ajaccio

Stap één is vanuit ons land met de trein naar Marseille, Toulon of Nice sporen. Vanuit deze steden zijn er verschillende veerboten die je naar de zomerse zonbestemming Corsica brengen. Met de Chemins de Fer de la Corse kan je in drieënhalf uur van Ajaccio naar Bastia reizen langs prachtige landschappen. Een zorgeloze en duurzame manier van reizen.

Corsica © Getty

Dublin-Madrid met trein en ferry

Ook deze reis combineert trein en veerboot. Vanuit Dublin naar het zuiderse Madrid? Why not! Langs de Ierse zee spoor je naar het zuiden van het land, tot aan Wicklow. Daar buigt de route landinwaarts richting Wexford, een provinciestadje aan de monding van de rivier Slaney. Van daaruit gaat het per trein naar Rosslare, om vervolgens de veerboot naar Bilbao te nemen. Hier zit je dertig uur op, en overnacht je een of twee keer. Op woensdagen vertrek je vanuit Rosslare om op donderdag aan te komen in Bilbao. Vertrek je op vrijdag, dan slaap je twee keer op de boot. Neem minstens een dag om Bilbao te ontdekken en spring dan op de trein om binnen vijf uur in Madrid te staan.

Langs de Ierse kust met de trein © Getty

Van top naar teen: Venetië-Palermo

De mogelijke stopplaatsen zijn een enorm pluspunt aan deze route. De snelle Frecciarossa treinen verbinden Venetië met Bologna in negentig minuten en veertig minuten later sta je al in Firenze. Een luttele anderhalf uur hierna kan je Rome binnenrijden en daarna ligt het Zuiden van Italië aan je voeten. In de tip van de laars in Villa San Giovanni gaat de trein naar Sicilië via een speciale veerdienst. Vanuit het Siciliaanse Messina rijdt de trein vierenhalf uur langs de kust naar Palermo.

Palermo © Getty

Vanuit Amsterdam of Brussel naar Wenen met de Nightjet

Met nieuwe Nightjet naar Wenen - waar je ook in Brussel op kunt stappen - dommel je in slaap tijdens het reizen. Vanuit België vertrekken de treinen op maandag-, woensdag- en vrijdagavond. Voor de terugkeer kunt u vertrekken ze op zondag-, dinsdag- en donderdagavond. Voor een mooi prijsje kan je zitten en wie er iets meer geld voor over heeft gaat naar dromenland in een echt bed. Na een nacht reizen kom je 's ochtends aan in de mooie, statige Oostenrijkse stad.

Hofburg paleis in Wenen © iStock

Noordelijk treinplezier tussen Oslo en Bergen

Volgens Lonely Planet is deze route een kanshebber op de titel 'beste treinreis van Europa'. Deze trein dendert tussen Oslo en Bergen langs de bergen en meren van Zuid-Noorwegen. De rit duurt net geen zeven uur, maar je zult je geen moment vervelen wanneer je uit het raam kijkt. Een langere versie van deze route is ook mogelijk, met Norway in a Nutshell, inclusief de Flåm Railway - misschien wel 's werelds mooiste spoorlijn - en een boottocht door Nærøyfjord en Aurlandsfjord.

Flåm Railway © Getty

Parijs-Barcelona

Parijs en Barcelona zijn met elkaar verbonden door een snelle trein, die er iets meer dan zes uur over doet, maar er is ook een tragere route zuidwaarts door Frankrijk naar de Pyreneeën via Limoges en Toulouse. Door prachtige velden en berglandschappen spoor je zo naar Latour-de-Carol. Het is mogelijk om Latour-de-Carol met een rechtstreekse nachttrein vanuit Parijs te bereiken, maar dan mis je het prachtige uitzicht dat deze reis bij daglicht in de aanbieding heeft. Vanuit Latour-de-Carol loopt een pendellijn helemaal naar Barcelona, die iets meer dan drie uur duurt. Onderweg kan je stoppen in de Catalaanse gemeentes Ribes de Freser en Ripoll, waar het prachtige wandelen is.

De Sagrada Familia in Barcelona. © Getty Images

'Lonely Planet's Guide to Train Travel in Europe' - Tom Hall, Imogen Hall en Oliver Smith Richtprijs: 23.91 euro

