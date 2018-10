Acht goede redenen om naar Corsica te reizen

1. Omdat het altijd mooi weer is

Met een gemiddelde temperatuur van 19 graden aan de kust, geniet Corsica van een mediterraan klimaat met maar liefst 300 dagen zon per jaar. De winters zijn uitzonderlijk zacht, de lentes vol met licht, de zomers stralend en de herfst is kleurrijk. Cijfers zeggen voldoende: gemiddelde luchttemperatuur winter 15,5 ° Celsius, zomer 28°, lente en herfst 23,5°. De gemiddelde temperatuur van het zeewater: winter 14°, zomer, 24,5°, lente en herfst 20°.

2. Omdat Corsica niet ver weg ligt

Corsica is slechts 180 km verwijderd van de Zuid-Franse kust en 80 km van de Italiaanse kust. En toch voelt men zich er ver weg. Het eiland is gemakkelijk bereikbaar over zee en er zijn directe vluchten vanuit Brussel, Charleroi, Luik en Rijsel.

3. Corsica is uniek en veelzijdig

Corsica is een mini-continent dat zo divers en gevarieerd is, dat je achter iedere bocht een nieuwe ontdekking doet. Van waar je ook komt, je ontdekt er zeker vertrouwde landschappen.

4. Omdat de natuur zich leent voor alle mogelijke activiteiten

Niet alleen door het klimaat maar ook door de geografie van Corsica - een berg in zee - kunnen alle sportieve en recreatieve activiteiten worden beoefend. Uiteraard kan je er zwemmen, maar ook sporten als duiken, alpinisme en mountainbike zijn populair.

5. Omdat het natuurlijk erfgoed uniek is in de wereld

De Grieken noemden Corsica Kalystée (de mooiste van allen). Dat is niet verwonderlijk want het eiland heeft witte stranden, kristalhelder water, beuken, eiken- en kastanjeboombossen, meren, rivieren en watervallen, krijtrotsen, roodgranieten rotswanden, roze en grijze leisteen, groene valleien,...

6. Omdat men er een uitzonderlijke en authentieke keuken kan proeven

Culinaire fijnproevers zullen de producten van Corsicaanse bodem zeker appreciëren: gerechten op basis van kastanjes en citrusvruchten, zacht gezouten charcuterie, romige en kruidige kazen, verse vis en schelpdieren.

7. Omdat Corsica swingt, rockt en 'jazzt'

Muziekliefhebbers komen overal op het eiland aan hun trekken. Tijdens het exotische Festival Porto Latino, in de jazz clubs van Ajaccio en Calvi of tijdens het rock- en popfestival 'Calvi on the Rock'. Of genieten van lyrische muziek in de opera in Bastia en klassieke muziek in Pigna en Corbara. Techno, Elektro House en R&B-fans kunnen uit hun dak gaan op de grootste openluchtdansvloer van Europa in Porto Vecchio.

8. Omdat je er goed kan winkelen

Naast de Europese en Franse kledingmerken, vind je er ook veel lokale boetieks. Het zijn vaak jonge artiesten die originele producten maken zoals rieten strandtassen, lederen handtassen van Zia Antonia (goedgekeurd door het modehuis Hermès), fleurige bikini's en zwierige cocktailjurken, juwelen van koraal of sweaters van pure Corsicaanse wol. Kortom, je kan er een volledige garderobe samenstellen die zowel chique als uniek is.