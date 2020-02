Zijn citytrips iets voor kinderen? De Hongaarse hoofdstad, haar stijlvolle gebouwen, de Donau en de prachtige thermale baden zijn maar enkele argumenten die elk gezin met een beetje durf overtuigen.

Boedapest kan in de zomer bloedheet zijn. Het voorjaar, dat nu toch met rasse schreden nadert, is wellicht een meer aangewezen periode. De rivier is op haar mooist, en ook de bruggen, de parken, de pleinen en de lange lanen laten deze stralende stad nog meer tot haar recht komen. De weldoende warmte van de thermale baden kan dan weer de donkerste winterdagen wat leven inblazen.

We stellen deze bestemming voor in een 'kinderspecial' omdat Boedapest zich presenteert als een stad waar iedereen aan zijn trekken komt, ongeacht de leeftijd. Er is genoeg cultuur en geschiedenis om ieders nieuwsgierigheid, vanaf 7 à 8 jaar, te bevredigen. Zolang u in meer geïnteresseerd bent dan in Mickey Mouse, uiteraard.

Boedapest, ook wel de 'Parel van de Donau' genoemd, ligt aan weerszijden van de mythische rivier. Die markeerde ook de Hongaarse geschiedenis en vormde lange tijd de grens tussen Boeda en Pest, tot in 1873 de twee steden samensmolten. De eenmaking verliep zonder noemenswaardige problemen. De trotse, uitgestrekte stad kon beginnen aan een niet altijd pijnloze, maar wel vrijwel constante groei.

Essentieel zijn dan ook de negen bruggen die vandaag de heuvel van Boeda verbinden met de vlakte van Pest, met de Kettingbrug, de Brug van de Vrijheid en de Brug van de Onafhankelijkheid in een hoofdrol. Het loont zeker de moeite om via een van deze bruggen de rivier over te steken, bijvoorbeeld om bij zonsondergang te gaan kijken naar de boten, of in bewondering te staan voor de talrijke torens en paleizen.

Art-nouveauschatten

De majestueuze bruggen over de Donau fungeren als bakens voor de bezoekers van de stad. Maar als u de Hongaarse parel echt wilt leren kennen, zorgt u toch het best voor een goede voorbereiding en een bruikbare plattegrond. Belangrijk voordeel: de stad heeft een van de beste, meest uitgestrekte stedelijke vervoernetten van Europa, met bussen, trams en een metro die in de jaren negentig volledig werd gerenoveerd. Dwaalt u graag rond in de diverse wijken om de atmosfeer op te snuiven? Wilt u wandelend de verborgen schoonheden ontdekken en het hart van de stad voelen kloppen? Dan is Boedapest uw vriend.

De opera © iStockphoto

Pest, op de oostelijke oever van de Donau, is een absolute must. Om te beginnen is er de beroemde Andrassylaan, die de bewoners van Boedapest u van harte zullen aanbevelen voor de vele schitterende gebouwen in een veelheid van bouwstijlen. Een kind ziet dat deze boulevard, die in 2002 volledig werd beschermd door de Unesco, met niets te vergelijken is. Hier vindt u onder meer de Franz Liszt Muziekacademie, op het plein gewijd aan de Hongaarse pianist, de banketbakkerij Lukacs met haar charmante début-de- siècle-sfeer die bekendstaat als een van de aangenaamste theehuizen van de stad, het Museum van de Terreur (op nr. 60) dat herinnert aan de donkere jaren van het nazisme en het communisme, maar ook de imposante Opera van Boedapest, waarvan in 1884 de eerste steen werd gelegd en die door kenners wordt beschouwd als een van de mooiste operahuizen van Europa.

Typerend zijn ook de standbeelden, de kastanjebomen en in de zomer de bloemrijke terrassen. Achter de mooie gevels - van art nouveau tot neorenaissance - vindt u restaurants, loungebars, chique kapperszaken, grote burgerhuizen en natuurlijk ook modewinkels. Voor de kinderen is er het marionettentheater, met diverse voorstellingen in die goede oude universele taal van de lach.

Aan het einde van deze laan ligt het Heldenplein, indrukwekkend in al zijn eenvoud, elegantie en grootsheid. Het Millenniummonument herinnert aan de veelbewogen geschiedenis van het land, met het accent op de tijd toen de dappere Hongaarse stammen zich vestigden in het Karpatenbekken. Iets verder ligt de botanische tuin, met daarnaast de zoo, waar klein en groot in bewondering staan voor gorilla's en komodovaranen. Dit is een ideale plek om even op adem te komen, voordat u de andere wonderen van Pest - er zijn er nog tientallen - gaat verkennen. In de Dohanystraat bijvoorbeeld, in het hart van de joodse wijk, staat de grootste synagoge van Europa. Vergeten we ook niet de grote overdekte markt, gevestigd in een neogotisch gebouw, waar de heerlijke geuren van paprika (de grote Hongaarse specialiteit), worsten en honing u tegemoet waaien, en waar u voor een symbolische prijs kunt proeven van allerlei lokale gerechten.

De heuvels van Boeda

Wie voor hij Pest verlaat nog even wil relaxen, maakt een ommetje langs het badencomplex van Széchenyi. De thermale badcultuur, een overblijfsel van de Ottomaanse overheersing, is een vaste waarde in de stad. Veel toeristen komen hier een duik nemen, of een blik werpen op de schakers die zich, dobberend in het water, overgeven aan hun passie.

Szechnyi spa © iStockphoto

Széchenyi is het grootste badhuis van Boedapest, en ook het populairste, wat weleens kan leiden tot lange wachtrijen aan de ingang. Ons advies: wacht tot u op de andere oever bent, in Boeda, en ga een kijkje nemen in het Gellertbad, dat deel uitmaakt van het prachtige hotel met dezelfde naam, in onvervalste art-nouveaustijl. De sfeer is er ingetogener en de service staat op een hoog niveau. Wie ons een kind kan aanwijzen dat niet uit de bol gaat in een van de dertien zwembaden, is niet in Gellert geweest.

Wilt u Boedapest echt veroveren, dan moet u er wel wat voor overhebben. Zo is het even klimmen voor u op de burchtheuvel bent, maar de inspanning is dan ook meer dan de moeite waard. De Mat-thiaskerk, ook bekend als Onze-Lieve-Vrouwekerk, met haar hoge klokkentoren en geglazuurde tegels, is een eerste beloning. Iets verder wenken de zes witte natuurstenen torens van het Vissersbastion, met zijn talloze hoekjes en kantjes, en zijn vele standbeelden, waaronder een replica van Sint-Joris van Praag. Bij helder weer krijgt deze plek nog meer uitstraling, want dan komen de contouren en de details van de gevels nog beter tot hun recht.

Zin in een vieruurtje? Aan ijsjesverkopers is hier alvast geen gebrek. Zorg er wel voor dat u niet verdwaalt op de vele trappen of in de doorgangen, want het panorama dat u uiteindelijk boven te zien krijgt, is overweldigend. Beneden stroomt onverstoorbaar de Donau. Erachter ontvouwt zich een al even weidse prentbriefkaart met een uniek uitzicht op het prachtige Pest. Het gigantische parlementsgebouw - bijna driehonderd meter lang - lijkt zowel dichtbij als veraf. Het zuigt alle blikken naar zich toe. Het is dan ook moeilijk om niet te bezwijken voor de verleiding om het van nabij te gaan bewonderen.

Zo steken we opnieuw de stroom over, via alweer een brug. Vermoeide voeten? Nee hoor, ze doen allang geen pijn meer. Zelfs de kleinste voetjes stappen dapper mee.

Nicolas Balmet

