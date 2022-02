Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

COMEBACK VAN DE KUNSTBIËNNALE

De Venice Art Biennale is terug van weggeweest. Het evenement waaraan bijna honderd landen deelnemen wordt soms de Olympische Spelen van de kunstwereld genoemd. Eind april gaat de tweejaarlijkse expo opnieuw door, nadat de openingsdatum verschillende keren was uitgesteld. Twee landen sturen pas voor het eerst in hun geschiedenis een zwarte vrouw: Sonia Boyce voor Groot-Brittannië en Simone Leigh voor de Verenigde Staten. Van 23 april tot 27 november, labiennale.org/en/art/2022 Op enkele minuten wandelen van Arsenale, het kunstdistrict met verschillende paviljoenen en exporuimtes van de Biënnale, vind je het nieuwe Ca' di Dio hotel. De kamers werden ingericht met meubelen van Molteni&C, ontworpen door Patricia Urquiola, die de zachte kleuren van Venetië vertaalde naar een fluwelen, dromerig hotelinterieur. Ca' di Dio heeft onder meer een leeskamer, drie binnenpatio's, een aanlegsteiger voor watertaxi's en een restaurant met zicht op het eiland San Giorgio. Vanaf 243 euro voor een tweepersoonskamer.Chioggia is een stadje op vijftig kilometer ten zuiden van Venetië. 'Piccola Venezia' of klein-Venetië heeft net als zijn beroemde bovenbuur postkaartstraatjes en feeërieke kanalen, maar is minder bekend en bijgevolg ook minder druk. De toeristische dienst stippelde een fietstour uit die je gratis kunt downloaden. en.turismovenezia.it/Chioggia/Cycling-route-Chioggia-315916. html