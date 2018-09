Vernieuwde Industriemuseum in Gent opent met feestelijk Industriefestival

De nieuwe tentoonstelling wil de sporen van de industriële geschiedenis onthullen op een toegankelijke manier. Twaalf mannen en vrouwen, geboren tussen 1660 en 1965, gidsen bezoekers virtueel door een 'verhaal over mensen en machines en hoe die de wereld rondom ons veranderden', zegt schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a).

Het Industriemuseum onderging een metamorfose waar zowat twee jaar aan gewerkt is. Het typische fabrieksdak werd volledig vernieuwd en pronkstuk is de 'selfactor'. De machine staat in het collectief geheugen gegrift dankzij de film 'Daens'. Het helse lawaai van de machine werd door muzikant Flip Kowlier verwerkt tot een ritmisch deuntje vol fabrieksgeluiden. De authentieke klanken werden volledig bewaard, maar een laag effecten geeft de cadans van de machine in het museum een soort muzikaliteit.

Zouthout drankje

Het bezoek leidt langs vier grote onderdelen, waar steeds drie 'getuigen' aan het woord zijn. In filmpjes vertellen acteurs over het leven als arbeider, handelaar of ondernemer dat deze mannen en vrouwen hadden.

Wie het Industriefestival tijdens het openingsweekend bezoekt, wordt ten slotte getrakteerd op 'Kaliesj', een drankje op basis van zoethout dat de arbeiders vroeger in hun drinkfles meenamen naar de fabriek.